1926: El Campeonato Sudamericano de Atletismo
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Tal como lo anunciamos, siguen desarrollándose en Montevideo las pruebas del Campeonato Sudamericano de Atletismo y nuestros atletas intervinieron en algunas con los mismos resultados que el primer día. Continúan destacándose los argentinos en las carreras de velocidad y medio fondo, y los chilenos, en las de fondo. La lucha ha quedado entablada entre chilenos y argentinos, pues los uruguayos no podrán alcanzarlos y los peruanos, novicios en estas lides, no han clasificado en ninguna prueba, dejándose reconocer que en un no lejano día serán serios competidores.