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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: El Campeonato Sudamericano de Atletismo

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Tal como lo anunciamos, siguen desarrollándose en Montevideo las pruebas del Campeonato Sudamericano de Atletismo y nuestros atletas intervinieron en algunas con los mismos resultados que el primer día. Continúan destacándose los argentinos en las carreras de velocidad y medio fondo, y los chilenos, en las de fondo. La lucha ha quedado entablada entre chilenos y argentinos, pues los uruguayos no podrán alcanzarlos y los peruanos, novicios en estas lides, no han clasificado en ninguna prueba, dejándose reconocer que en un no lejano día serán serios competidores.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.