1926: El Campeonato Sudamericano de Atletismo

Tal como lo anunciamos, siguen desarrollándose en Montevideo las pruebas del Campeonato Sudamericano de Atletismo y nuestros atletas intervinieron en algunas con los mismos resultados que el primer día. Continúan destacándose los argentinos en las carreras de velocidad y medio fondo, y los chilenos, en las de fondo. La lucha ha quedado entablada entre chilenos y argentinos, pues los uruguayos no podrán alcanzarlos y los peruanos, novicios en estas lides, no han clasificado en ninguna prueba, dejándose reconocer que en un no lejano día serán serios competidores.

Tal como lo anunciamos, siguen desarrollándose en Montevideo las pruebas del Campeonato Sudamericano de Atletismo y nuestros atletas intervinieron en algunas con los mismos resultados que el primer día. Continúan destacándose los argentinos en las carreras de velocidad y medio fondo, y los chilenos, en las de fondo. La lucha ha quedado entablada entre chilenos y argentinos, pues los uruguayos no podrán alcanzarlos y los peruanos, novicios en estas lides, no han clasificado en ninguna prueba, dejándose reconocer que en un no lejano día serán serios competidores.