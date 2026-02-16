Inicio
·
opinion
·
efemerides
·
1926 el plebiscito de tacna y arica noticia 2

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

1926: El plebiscito de Tacna y Arica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    La Comisión Plebiscitaria ha promulgado las reglas de inscripción y votación. En esa línea, se postergó hasta el 15 de marzo el tiempo para las inscripciones y se presentó el resumen semioficial de las reglas promulgadas. El delegado chileno Agustín Edwards, antes de partir, lanzó una proclama a los pueblos de Tacna y Arica en la que predijo el triunfo de su país; además, se anunció que el presidente estadounidense Calvin Coolidge oficializará el asunto entre hoy y mañana, a la vez que se informó sobre la llegada a Arica de diplomáticos estadounidenses.

    1926: El plebiscito de Tacna y Arica
    Efemérides

    1926: El plebiscito de Tacna y Arica

    1926: Institución femenina
    Efemérides

    1926: Institución femenina

    1926: Espionaje en Europa
    Efemérides

    1926: Espionaje en Europa

    1926: Vuelo de España a América
    Efemérides

    1926: Vuelo de España a América