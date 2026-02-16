1926: El plebiscito de Tacna y Arica

La Comisión Plebiscitaria ha promulgado las reglas de inscripción y votación. En esa línea, se postergó hasta el 15 de marzo el tiempo para las inscripciones y se presentó el resumen semioficial de las reglas promulgadas. El delegado chileno Agustín Edwards, antes de partir, lanzó una proclama a los pueblos de Tacna y Arica en la que predijo el triunfo de su país; además, se anunció que el presidente estadounidense Calvin Coolidge oficializará el asunto entre hoy y mañana, a la vez que se informó sobre la llegada a Arica de diplomáticos estadounidenses.

