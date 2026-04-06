1926: el plebiscito de Tacna y Arica

En Arica, la situación sigue completamente estacionaria, en espera de los posibles desarrollos de Washington que muy pronto deberían poner término a la incertidumbre, que es la nota dominante de las actividades actuales en Arica. La mayor parte de las autoridades opinan que la próxima semana las comunicaciones entre el Departamento de Estado y los demás gobiernos interesados permitirán al árbitro o al Departamento de Estado sostener de modo franco las afirmaciones peruanas o chilenas, delineando de modo definido la situación de las actividades plebiscitarias.

En Arica, la situación sigue completamente estacionaria, en espera de los posibles desarrollos de Washington que muy pronto deberían poner término a la incertidumbre, que es la nota dominante de las actividades actuales en Arica. La mayor parte de las autoridades opinan que la próxima semana las comunicaciones entre el Departamento de Estado y los demás gobiernos interesados permitirán al árbitro o al Departamento de Estado sostener de modo franco las afirmaciones peruanas o chilenas, delineando de modo definido la situación de las actividades plebiscitarias.