1926: el plebiscito de Tacna y Arica
¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?
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En Arica, la situación sigue completamente estacionaria, en espera de los posibles desarrollos de Washington que muy pronto deberían poner término a la incertidumbre, que es la nota dominante de las actividades actuales en Arica. La mayor parte de las autoridades opinan que la próxima semana las comunicaciones entre el Departamento de Estado y los demás gobiernos interesados permitirán al árbitro o al Departamento de Estado sostener de modo franco las afirmaciones peruanas o chilenas, delineando de modo definido la situación de las actividades plebiscitarias.