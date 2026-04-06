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1926 el plebiscito de tacna y arica noticia 4

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: el plebiscito de Tacna y Arica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    En Arica, la situación sigue completamente estacionaria, en espera de los posibles desarrollos de Washington que muy pronto deberían poner término a la incertidumbre, que es la nota dominante de las actividades actuales en Arica. La mayor parte de las autoridades opinan que la próxima semana las comunicaciones entre el Departamento de Estado y los demás gobiernos interesados permitirán al árbitro o al Departamento de Estado sostener de modo franco las afirmaciones peruanas o chilenas, delineando de modo definido la situación de las actividades plebiscitarias.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.