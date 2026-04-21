1926: El plebiscito de Tacna y Arica

La delegación peruana, ante la sugerencia del secretario de Estado de Estados Unidos al Gobierno Peruano, ha tratado de cooperar con la comisión para suspender los procedimientos plebiscitarios hasta que las negociaciones iniciadas por los buenos oficios del secretario de Estado hayan llegado a una conclusión definitiva. Por ello, los miembros peruanos se han abstenido de asistir a las oficinas de inscripción y el electorado peruano se ha abstenido de inscribirse. Es evidente que la votación no puede realizarse en esas circunstancias y menos fijarse fecha para su realización.

La delegación peruana, ante la sugerencia del secretario de Estado de Estados Unidos al Gobierno Peruano, ha tratado de cooperar con la comisión para suspender los procedimientos plebiscitarios hasta que las negociaciones iniciadas por los buenos oficios del secretario de Estado hayan llegado a una conclusión definitiva. Por ello, los miembros peruanos se han abstenido de asistir a las oficinas de inscripción y el electorado peruano se ha abstenido de inscribirse. Es evidente que la votación no puede realizarse en esas circunstancias y menos fijarse fecha para su realización.