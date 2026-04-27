1926: Los aeroplanos de combate de Estados Unidos

Campo de Wilbur Wright, Dayton Ohio la agencia Associated informa que 31 aeroplanos, que llevaban a 75 oficiales, representando prácticamente el efectivo completo de la fuerza aérea ofensiva del Ejército de Estados Unidos, desfilaron en revista ante el mayor general Patrick, jefe del servicio aéreo del ejército. Otros aeroplanos ofensivos asignados a Estados Unidos se encontraban en el campo para su inspección. Aparte de dichos aparatos, Estados Unidos posee algunos aeroplanos de otro tipo, los cuales se hallan estacionados en las islas Hawái y Filipinas.

Campo de Wilbur Wright, Dayton Ohio la agencia Associated informa que 31 aeroplanos, que llevaban a 75 oficiales, representando prácticamente el efectivo completo de la fuerza aérea ofensiva del Ejército de Estados Unidos, desfilaron en revista ante el mayor general Patrick, jefe del servicio aéreo del ejército. Otros aeroplanos ofensivos asignados a Estados Unidos se encontraban en el campo para su inspección. Aparte de dichos aparatos, Estados Unidos posee algunos aeroplanos de otro tipo, los cuales se hallan estacionados en las islas Hawái y Filipinas.