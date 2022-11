Martha Hildebrandt: el significado de “Taxear”.

Es un moderno derivado de taxi, a su vez producto del acortamiento de taxímetro, más el sufijo -ear, también presente en bicicletear, pilotear, etc. Aunque taxear no aparece en el DRAE (2001), se incluye ya en el Diccionario de americanismos, publicado por la Asociación de Academias de la Lengua Española en el 2010, con mención de su uso en varios países de América, entre los que no se incluye el Perú. Pero taximètre fue en su origen el nombre del aparato eléctrico que contaba la distancia recorrida y el precio del servicio; su uso data, en Francia, de 1907.