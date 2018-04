El Maduro cubano, por Ian Vásquez "Miguel Díaz-Canel supuestamente representa una nueva generación revolucionaria a la cabeza de un régimen renovado y abierto a posibles cambios hasta ahora no permitidos en Cuba. No solo no será así, sino que será peor".

"Miguel Díaz-Canel afirmó que bajo el 'nuevo' régimen Raúl Castro 'encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación'".(Foto: EFE)