Disolver a los fujis..., por Fernando Vivas

No, ni hablar. Que se disuelvan solos, que se autorregulen si es que hay regulación aplicable a esta crisis esperpéntica: la lideresa presa pide que no ‘la ayuden’ con maniobras obstruccionistas que son, precisamente, argumentos para mantenerla encerrada. Y no hay nadie capaz de reemplazar a Keiko. Si lo había, ese era Daniel Salaverry; pero no le hicieron caso cuando, en nombre de ellos, pudo poner el Congreso a la cabeza de una agenda reformista.



¿Hay reglas, hay principios aplicables para que una mayoría congresal no actúe como una tanda de pollos sin cabeza? Claro que las hay. En primer lugar, la prudencia. Si no hay un liderazgo, si no hay una evaluación serena de la coyuntura, si no hay unanimidad para tomar decisiones audaces, ¡que se replieguen y sigan la corriente de las bancadas más organizadas!



El portavoz Carlos Tubino está absolutamente desbordado por la crisis y por otras voces más políticas que él en la bankada y que apuntan hacia distintas direcciones. Luz Salgado, vocera alterna, habla como si asumiera la representación de un fujimorismo histórico que, a estas alturas, ni entiende ni comparte gran número de sus correligionarios. Luis Galarreta, otro vocero, habla con motivos distintos. Alejandra Aramayo, que sí busca patear algunas cosas para adelante, es desautorizada por Tubino; Becerril mete la cabeza bajo tierra; Beteta tiene sus propias cuitas. Bartra se dice y se desdice, cede de palabra pero no de facto. La Comisión de Constitución, que ella preside, es una aduana legislativa que varios quieren demoler.



Para remate, Miki Torres, cercano a Keiko y nexo (junto a Úrsula Letona) con otros sectores dentro y fuera del Congreso, renunció a encabezar el Comité de Emergencia. ¡Ni siquiera tienen cabeza en esa instancia de moderación! Vamos, señores de Fuerza Popular, todo les llama a mantener la calma. Cualquier decisión tomada por mayoría simple, e incluso alguna unanimidad en caliente, podría llevarlos a ahondar más su crisis y a arrepentimientos tardíos.



La mayoría irresponsable no justifica, sin embargo, alentar a Vizcarra a intervenir otros poderes (como IDL sugirió en un comunicado respecto del MP), a forzar su 5 de abril con el pretexto de la lucha anticorrupción. Estamos viendo acomodos que podrían terminar de sofocar esta revuelta sin cabeza contra Keiko, contra Salaverry y contra la corriente. La velocidad de los sucesos es tal que el fin de semana tendremos otro panorama sobre el que calibrar medidas. Así como el MP cambió de un día para otro con la renuncia de Chávarry, el Congreso puede depararnos otras sorpresas que nos ahorren un vizcarrazo.