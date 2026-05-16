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Coletazos de ahogado

“El problema de fondo parece ser otro: una sociedad marcada por la inseguridad y la desconfianza, en la que el miedo desplaza a la verdad y abre espacio para emociones como la ira”.

    Álvaro Jesús Yacila Pazce
    Por

    Estudiante de Ciencias Políticas en la PUCP

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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    El fantasma del fraude volvió a instalarse en la política peruana durante la última campaña electoral. Diversas voces respaldaron públicamente el pedido de un “golpe militar democrático” formulado por Roger Zevallos, exintegrante de la operación Chavín de Huántar. La propuesta consistía en que una junta militar tomara temporalmente el poder para anular unas elecciones supuestamente fraudulentas y convocar nuevos comicios. Detrás de este inaceptable discurso apareció con fuerza la narrativa impulsada por Rafael López Aliaga, quien ha denunciado una conspiración de las autoridades electorales para favorecer a la izquierda. El mensaje era claro: el país enfrenta una amenaza.

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