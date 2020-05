Anoche, el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, de Nuevo Chimbote, Áncash, rebasó su capacidad de atención. En un momento se llegó a atender allí a los pacientes de coronavirus graves en el mismo ambiente en que se encontraba el cadáver de una mujer, víctima de la pandemia.

El presidente del cuerpo médico de Nuevo Chimbote, Leandro Pérez Rodríguez, informó que sus colegas no tenían más opción que atender en esas condiciones porque no hubo el personal especializado para el recojo de difuntos en el área de triaje del servicio de emergencia, en el centro referencial de casos COVID-19, en la zona costa de Áncash.

“La mujer falleció anoche en el área de triaje (donde se clasifica la atención urgente de pacientes) debido a su delicado estado de salud. Los médicos no pudieron hacer nada porque llegó grave. Anoche no hubo personal de recojo de cadáveres. Los médicos y enfermeras no pueden hacer ese trabajo porque atienden a los pacientes. Otras veces, los cadáveres están siete u ocho horas en el pabellón, al costado de los pacientes, quienes tienen que comer en esa área contaminada”, dijo Pérez en declaraciones a El Comercio.

Ante la falta de camas de hospitalización y personal de salud, un grupo de médicos del área COVID-19 de turno decidió cerrar el servicio de triaje de manera temporal. También se dispuso que todas las personas con deficiencias respiratorias fueran referidas al hospital La Caleta de Chimbote y al establecimiento de EsSalud de Chimbote.

"Ayer se registraron 80 pacientes hospitalizados, 13 pacientes en triaje y un fallecido en esa área. Otras cuatro personas recibían oxiterapia a la intemperie. Tomamos la decisión de cerrar el área de triaje COVID-19 porque la situación es irremediable, el hospital ha colapsado, tenemos que esperar que se desocupen las camas para internar a los pacientes”, comentó Pérez a este Diario.

Ante la crítica situación, el cuerpo médico del hospital regional ha pedido la presencia del director regional de Salud, Luis Huamaní Palomino, para que tome decisiones y solucione los problemas en el centro de atención COVID-19, que atiende a la población de la costa de Áncash.

“Pedimos que el director regional se apersone al hospital regional, el director llegó cuando nos visitó el ministro de Salud, Víctor Zamora, pero se ha vuelto a desaparecer, quedó en volver al día siguiente y no ha regresado. Queremos que vea el estado en el que se encuentran los pacientes, que venga a evaluar, el director no solo tiene que posar para la foto, tiene que estar al frente con nosotros”, demandó el también presidente de la Federación Médica Peruana Áncash-Costa.

Reanudan atención

El director del Hospital Regional Eleazar Guzmán, Edgar Caballero, comunicó que esta mañana se ha reabierto la atención en el área de triaje y se ampliará la cantidad de camas de hospitalización de 80 a 105.

Caballero indicó que se ha dispuesto que se usen las 11 camas del nuevo ambiente COVID-19, que presentó la primera semana de mayo el gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa, para hospitalizar a los pacientes por coronavirus.

Precisó que están a la espera de manómetros, flujómetros y otros equipos para permitir el ingreso de las personas afectadas al local remodelado, valorizado en más de S/500 mil.

Caballero Cano, indicó que, a la fecha, hay 80 pacientes hospitalizados, cuatro en unidades de cuidado intensivo y 15 en grave estado de salud. Ayer fallecieron seis personas y hoy se ha dado el alta clínica a cuatro.

También comentó que la Dirección Regional de Salud ha dispuesto que se contrate a 80 profesionales de salud, entre médicos, enfermeras y técnicos, ya que a la fecha carecen de personal asistencial.

Este sábado al mediodía, el hospital regional, a través de su cuenta en Facebook, publicó una foto en la que informó que se internó a un paciente, a pesar de no contar con los implementos necesarios. Sin embargo, el médico Pérez acudió a la zona y no encontró a ninguna persona hospitalizada. “Es una burda mentira, es una pena que el doctor Caballero se preste para esa farsa a favor del gobierno regional. El doctor Caballero ni su adjunto deben seguir en el cargo, es indignante”, fustigó Pérez.

Crisis en el hospital regional

Hace unos días se informó sobre la crisis institucional en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, luego de que la gestión del gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa cambiara a dos directores en menos de una semana, Federico Martínez Taipe y Edgar Caballero Cano, en pleno estado de emergencia.

Incluso, a las pocas horas, el médico Caballero fue repuesto en el cargo por el gerente general del Gobierno Regional de Áncash, Jhonny Muñante; sin embargo, el doctor no aceptó la designación.

No obstante, esta mañana, ante la crisis sanitaria, el cirujano pediátrico Edgar Caballero retomó sus funciones. Ello debido a que su reemplazante, Jorge Huamaní Ramos, no asumió el cargo.

En declaraciones a este medio, Caballero Cano afirmó que ha conversado con el gobernador regional Juan Carlos Morillo sobre su retorno, por lo que ha pedido autonomía y que no se generen cambios en el personal durante su gestión. Aseguró que la autoridad regional no sabía que lo habían retirado de la dirección del hospital.

“Lo importante es la vida de la población. Temas de carácter administrativos no pueden estar por encima de la vidas de las personas, ha sido penoso ver el video en el que una persona ingresa agonizando para luego morir en una silla de ruedas en el área de triaje”, enfatizó Caballero.

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, a la fecha, en Áncash se reportan 2.557 afectados por la pandemia del nuevo coronavirus y 196 fallecidos a causa de este.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que la covid-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Hay cura para el COVID-19?

Aún no existen pruebas de que alguna vacuna o medicamento pueda prevenir o curar la enfermedad. Sin embargo, los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas; y si el paciente está grave, deberá ser hospitalizado.

La OMS coordina esfuerzos para encontrar la cura contra este nuevo coronavirus que ha acabado con la vida de miles de personas.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Congreso concede facultades para legislar sobre penales al Ejecutivo

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: lustrabotas y emolienteros piden al Gobierno reiniciar labores