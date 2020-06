La violencia de género ha cobrado a su primera víctima durante el estado de emergencia en Áncash. Las autoridades investigan el presunto feminicidio de Cindy Rosas Cisneros, de 36 años, una joven madre de familia que fue hallada sin vida en el mar, en la ciudad de Chimbote.

Según las investigaciones, el miércoles 24 de junio a las 2:00 p.m., Cindy Rosas salió de su vivienda para llevar a su hija de 13 años a la casa de su abuela, en Nuevo Chimbote. Sin embargo, cuando ella retornaba a su vivienda recibió una llamada telefónica y desde ese día no volvió a comunicarse con sus parientes.

El jueves por la mañana, familiares de la joven denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional, sin embargo, ayer por la tarde les avisaron que su cadáver había sido encontrado en la bahía de Chimbote.

Unos pescadores dieron cuenta a la Capitanía de Puerto de Chimbote que el cuerpo de una persona flotaba en el mar, a la altura de la Plaza Grau. Los guardacostas recogieron el cadáver hasta las instalaciones del Terminal Portuario, donde agentes de la Policía de Chimbote realizaron las diligencias.

Horas después, agentes del Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Chimbote arrestaron a Juan Carlos Elar Ponce Esquivel, de 35 años, sindicado como el principal sospechoso del crimen, luego de que este entrara en contradicciones y se presentara a la dependencia policial para negar su participación en la muerte de Cindy, con quien mantenían una relación sentimental y laboral.

El detenido contó a las autoridades que el último miércoles acudió con Cindy a la playa Besique para beber alcohol en una camioneta. Contó que mientras se dirigían por la orilla del mar, a la altura de la desembocadura del río Lacramarca, el vehículo se atoró, por lo que cada uno se fue del lugar para buscar ayuda. Aseguró que desde ese momento no volvió a verla y que tal vez ella se habría ahogado en el mar.

En tanto, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencia de la Corte Superior de Justicia del Santa, dictó esta tarde la detención preliminar contra Juan Carlos Ponce Esquivel, por el presunto delito de feminicidio en agravio de Cindy Rosas.

La magistrada de la Quinta Fiscalía Provincial Penal del Santa, Zaira Silva Gamarra, solicitó que Juan Carlos Ponce permaneciera detenido, por el plazo de siete días, para continuar las indagaciones que permitan esclarecer su responsabilidad en el hecho criminal.

Por su parte, los parientes de la víctima han pedido que este feminicidio no quede impune. Su hermana, Elvia Rosas, ha solicitado una exhaustiva investigación contra Ponce Esquivel. “Que este crimen no quede impune, que Juan Carlos Ponce no salga de la cárcel y que apresen a su hermano. Ellos tienen que ser investigados. Hay señales clarísimas que mi hermana ha sido golpeada, exigimos justicia”, demandó.

Casos de violencia se incrementan durante cuarentena

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Programa Nacional Para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Aurora, en Áncash, se han reportado 2.176 casos de violencia y un feminicidio, desde enero al 31 de mayo.

El jefe de la Unidad Territorial del referido programa en Áncash, Juan Pacheco Barreto, indicó que, durante esta cuarentena, han registrado 450 denuncias de violencia física y sexual severa, tres casos de tentativa de feminicidio y un presunto caso de feminicidio.

Señaló que desde que empezó la crisis sanitaria el grupo itinerante del Centro de Emergencia Mujer (CEM) atiende al día entre 10 y 15 casos de riesgo severo de violencia. Precisó que, antes del estado de emergencia, solían reportar mensualmente entre 700 y 800 casos de todo tipo y nivel de abusos contra las mujeres y el grupo familiar.

Respecto al caso de Cindy Rosas, Pacheco Barreto afirmó que los profesionales del Ministerio de la Mujer se han comunicado con la familia y han puesto a disposición la atención atención social, legal y psicológica que necesitan en estas circunstancias.

Además, el funcionario exhortó a los ciudadanos a denunciar los actos de violencia ante la Policía Nacional o llamar gratis a la línea 100 del Ministerio de la Mujer, a fin de cortar el círculo de abusos y maltratos.

“Siempre les pedimos que no se queden callados ante una situación de violencia, no podemos esperar que los casos se agraven y terminen en una noticia tan triste como la que se ha dado ayer. Esta situación no aparece de un momento a otro. Las personas necesitan poner la denuncia, recibir el apoyo psicológico y legal, obtener las medidas de protección y evitar que estos casos pasen a mayores”, aconsejó el funcionario.

Las víctimas de violencia que requieran apoyo también pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo en Chimbote a los siguientes números telefónicos: 945 084 099, 979 390 692 y al 0800 15 170.









