Cuatro médicos se infectaron con el COVID-19 mientras realizaban sus labores en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, situado en el distrito de Nuevo Chimbote, en Áncash.

El presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional, Leandro Pérez Rodríguez, comentó que sus colegas se han contagiado por la carencia de equipos de bioseguridad durante la atención a los pacientes de COVID-19 y por la frecuente exposición a las superficies contaminadas con el virus SARS-CoV-2.

“Si el médico estuviera bien protegido no tendría ningún inconveniente. No hay mascarillas N95, nos están dando tapabocas NK95, que se usa para trabajos de minería. No hay botas para protegernos, hace tres días trabajadoras de plantas conserveras de pescado de Chimbote nos han donado 100 mascarillas acrílicas, pero el hospital no nos facilita los implementos de protección”, declaró Pérez a El Comercio.

Pérez precisó que esta mañana un médico ginecólogo ha sido diagnosticado con el coronavirus en cumplimiento de su deber al haber mantenido contacto con gestantes portadoras de la infección.

“Hay un radiólogo, anestesiólogo, médico internista y un ginecólogo afectados por el virus. Gracias a Dios hasta el momento están estables y no han necesitado hospitalizarse. El primero ya está de alta, el segundo no tiene síntomas y el tercero sigue en tratamiento y el cuarto fue diagnosticado el día de hoy”, comentó el galeno.

El también dirigente de la Federación Médica Áncash – Costa sostuvo que la situación que enfrentan sus colegas es delicada ya que no hay pruebas rápidas ni moleculares para 16 médicos, 39 enfermeros y 20 técnicos que trabajan en atención exclusiva de COVID-19.

“Para nosotros es difícil diagnosticar al personal con el coronavirus porque no hay pruebas rápidas ni moleculares. La norma dice que cada siete días todos debemos pasar por un examen para determinar si estamos contaminados”, afirmó.

Pérez Rodríguez informó que el área de Cuidados Intensivos que inauguró hace más de una semana el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, se encuentra inoperativo por la falta de equipos y personal asistencial.

“El nuevo ambiente que inauguró el gobernador regional Juan Carlos Morillo está cerrado, no puede estar operativo mientras no tengan el equipamiento y el personal para hacerse a cargo”, sostuvo.

El representante de los médicos dijo que las 53 camas que fueron habilitadas en el hospital están ocupadas y hasta la fecha no se ha implementado un área para aislar a los pacientes sospechosos de la infección.

El director del mencionado sanatorio, Federico Martínez Taipe, exhortó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a inspeccionar el acondicionamiento de los ambientes para demostrar que el hospital no ha colapsado y que cuentan con los medicamentos e indumentaria para el personal de salud.

“Tenemos 1,353 heparinas, 109 enoxaparina y 4,344 dexametasonas que reemplazan al metilprednisolona. Se ha hecho pedidos de seis mil medicinas más de este tipo que llegan en unos días y estamos a la espera de otros 20 respiradores que llegan a fin de mes”, señaló mediante una nota de prensa emitido por la jefatura de Imagen Institucional de esta entidad.

¿Qué es un coronavirus?

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden llegar a causar infecciones que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, que se pueden contagiar de animales a personas (transmisión zoonótica). De acuerdo con estudios, el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano, mientras que el MERS-CoV pasó del dromedario a la gente. El último caso de coronavirus que se conoce es el COVID-19.

En resumen, un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano y debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: túneles de desinfección pueden provocar daños en la piel y ojos |VIDEO| PAIS