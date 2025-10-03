Antamina: advierten maniobras extorsivas para radicalizar protesta de comunidad aledaña

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Antamina: advierten maniobras extorsivas para radicalizar protesta de comunidad aledañaResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El 22 de agosto pasado, el conflicto entre la comunidad campesina de Huaripampa y la compañía minera Antamina alcanzó un punto crítico con el ingreso a las instalaciones de la compañía que dejó pérdidas materiales superiores a los 20 millones de soles, un violento enfrentamiento con la policía, comuneros heridos y el quiebre de una relación hasta entonces pacífica que compromete las operaciones de la mayor productora de zinc del Perú.
Contenido sugerido
Contenido GEC