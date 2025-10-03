La minera Antamina denunció que un grupo de comuneros incendió maquinaria y equipo de trabajo de la empresa. (Foto: @ivancio4 / X)
Gladys Pereyra Colchado
Antamina: advierten maniobras extorsivas para radicalizar protesta de comunidad aledaña
El 22 de agosto pasado, el conflicto entre la comunidad campesina de Huaripampa y la compañía minera Antamina alcanzó un punto crítico con el ingreso a las instalaciones de la compañía que dejó pérdidas materiales superiores a los 20 millones de soles, un violento enfrentamiento con la policía, comuneros heridos y el quiebre de una relación hasta entonces pacífica que compromete las operaciones de la mayor productora de zinc del Perú.

