El Directorio de Compañía Minera Antamina ha designado a Luis Santivañez, actual Director de Operaciones, como CEO y Gerente General, en reemplazo de Abraham Chahuan, quien asumirá el rol de Asesor del Directorio.
Santivañez iniciará sus funciones a partir del 1 de enero de 2026. Mediante un comunicado la compañía agradeció a Chahuan por su liderazgo y aporte durante su gestión como CEO interino.
Compañía Minera Antamina destacó la trayectoria de Santivañez quien cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria minera, con trayectoria en Perú, Australia y Centroamérica.
Es ingeniero de profesión y desde julio de 2025 se desempeñaba como director de Operaciones de Antamina. Previamente, desarrolló una carrera de ocho años en Hudbay Perú, donde ocupó cargos de alta dirección como vicepresidente y Gerente General de la mina Constancia, así como director de Operaciones Mineras.
En su nuevo rol, Luis Santivañez tendrá como prioridades el fortalecimiento de la cultura de seguridad, la mejora del desempeño operativo y el desarrollo de los pilares estratégicos que sostienen el crecimiento futuro de Antamina
