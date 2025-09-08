En los últimos meses, miles de familias y empresas peruanas han enfrentado situaciones inesperadas: incendios, robos, accidentes de tránsito, enfermedades repentinas, desastres naturales e incluso fraudes digitales. Estos hechos no solo ocasionan pérdidas económicas, sino también un fuerte impacto emocional cuando no se cuenta con un seguro apropiado.
Frente a este escenario, la asesoría de un corredor de seguros se vuelve clara para identificar riesgos, elegir la cobertura correcta y estar preparados ante cualquier eventualidad. Rodolfo Perales, director comercial de Howden Perú, comparte 5 recomendaciones esenciales para contratar un seguro de manera informada y responsable.
- ¿Por dónde empezar al contratar un seguro?
El primer paso es definir qué se busca proteger: la salud, la familia, el vehículo, la vivienda o el negocio. Esta decisión inicial permite diseñar una cobertura precisa y evitar gastos innecesarios en servicios que no aportan valor real.
- ¿Conviene comparar pólizas?
Definitivamente. Cada aseguradora ofrece condiciones, beneficios y costos distintos. El rol del corredor de seguros es analizar el mercado, evaluar las ventajas y limitaciones de cada opción y presentar la alternativa más adecuada al perfil y necesidades del cliente.
- ¿Qué debo revisar con más detalle?
Además de las coberturas, es fundamental prestar atención a las exclusiones, es decir, los casos en los que el seguro no aplica. Conocer estas limitaciones desde el inicio, ayuda a prevenir inconvenientes y sorpresas en momentos críticos.
- ¿El acompañamiento es importante?
Sí y marca la diferencia. La relación no termina con la aceptación de la póliza: El verdadero valor está en el acompañamiento continuo. Esto incluye la gestión de siniestros, apoyo en renovaciones y asesoría permanente para ajustar la cobertura conformen cambien las necesidades del cliente.
- ¿Cómo sé si mi corredor está autorizado?
En el Perú, los corredores de seguros deben estar inscritos en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Verificar este requisito asegura transparencia, respaldo legal y profesionalismo en todo el proceso.
