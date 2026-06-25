Por Redacción EC

Hoy en día, organizar unas vacaciones implica mucho más que elegir playas o atractivos turísticos; también requiere evaluar el contexto geopolítico de cada destino. Asimismo, conocer la seguridad del Estado y la sociedad por las cuales se tenga la tranquilidad necesaria al descanso. En ese escenario, el ranking de los países más seguros del mundo en 2026, elaborado a partir del Índice de Paz Global (GPI), se convierte en una referencia clave para quienes buscan viajar a lugares tranquilos y estables. Este indicador fue creado en 2008 por el Institute for Economics and Peace (IEP) y se basa en el análisis de 23 variables cualitativas y cuantitativas obtenidas de fuentes de alta credibilidad. Sin embargo, lo que sus impulsores no imaginaron es que, casi dos décadas después, los niveles de paz global registrarían su punto más bajo desde que comenzó la medición.