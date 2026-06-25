Hoy en día, organizar unas vacaciones implica mucho más que elegir playas o atractivos turísticos; también requiere evaluar el contexto geopolítico de cada destino. Asimismo, conocer la seguridad del Estado y la sociedad por las cuales se tenga la tranquilidad necesaria al descanso. En ese escenario, el ranking de los países más seguros del mundo en 2026, elaborado a partir del Índice de Paz Global (GPI), se convierte en una referencia clave para quienes buscan viajar a lugares tranquilos y estables. Este indicador fue creado en 2008 por el Institute for Economics and Peace (IEP) y se basa en el análisis de 23 variables cualitativas y cuantitativas obtenidas de fuentes de alta credibilidad. Sin embargo, lo que sus impulsores no imaginaron es que, casi dos décadas después, los niveles de paz global registrarían su punto más bajo desde que comenzó la medición.

Estos son los diez países con mayor seguridad en el mundo según el ranking del GPI para considerarlos en los viajes

Según el ranking de los países más seguros del mundo en 2026 publicado por Traveler y basado en el Global Peace Index (GPI) del Institute for Economics and Peace (IEP), los diez países más seguros son:

Islandia: Destaca por su baja criminalidad, estabilidad política y altos niveles de bienestar social.

Destaca por su baja criminalidad, estabilidad política y altos niveles de bienestar social. Nueva Zelanda: Reconocido por su seguridad ciudadana, instituciones sólidas y entorno pacífico.

Reconocido por su seguridad ciudadana, instituciones sólidas y entorno pacífico. Suiza: Combina neutralidad histórica, estabilidad política y una elevada calidad de vida.

Combina neutralidad histórica, estabilidad política y una elevada calidad de vida. Eslovenia: Sobresale por su tranquilidad, bajos índices de violencia y respeto por el medio ambiente.

Sobresale por su tranquilidad, bajos índices de violencia y respeto por el medio ambiente. Irlanda: Mantiene un entorno seguro gracias a su estabilidad social y económica.

Mantiene un entorno seguro gracias a su estabilidad social y económica. Austria: Es valorado por su seguridad urbana, cohesión social y eficiente infraestructura pública.

Es valorado por su seguridad urbana, cohesión social y eficiente infraestructura pública. Portugal: Se distingue por su ambiente tranquilo, hospitalidad y bajos niveles de delincuencia.

Se distingue por su ambiente tranquilo, hospitalidad y bajos niveles de delincuencia. Singapur: Posee una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y estrictas normas de seguridad.

Posee una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo y estrictas normas de seguridad. Finlandia: Destaca por su confianza institucional, bienestar social y seguridad ciudadana.

Destaca por su confianza institucional, bienestar social y seguridad ciudadana. Japón: Es reconocido por su orden público, respeto a las normas y muy baja delincuencia.

El índice evalúa 163 países mediante 23 indicadores relacionados con la seguridad, los conflictos internos y externos, y el grado de militarización. En 2026, Islandia mantiene el primer lugar por decimonoveno año consecutivo.

¿Por qué algunos países sufrieron la intranquilidad e inseguridad, pero después la recuperaron como destino turístico?

El escenario mundial previo a posibles conflictos atraviesa su momento más delicado desde la Segunda Guerra Mundial. A ello se suma un aumento de la inestabilidad global: durante el último año, 99 países registraron una disminución en sus niveles de paz, la cifra más alta en los últimos veinte años. Además, el 73% de las naciones son hoy menos pacíficas que en 2007 y el número de países involucrados en conflictos fuera de sus fronteras casi se ha duplicado, alcanzando los 103 en 2026. El informe también alerta sobre el elevado costo humano y económico de la violencia. En 2025, las muertes relacionadas con conflictos llegaron a 181.000, mientras que el impacto económico alcanzó los 21,81 billones de dólares, equivalentes al 10,5% del PIB mundial. Asimismo, advierte sobre los riesgos de las nuevas tecnologías aplicadas a la guerra, ya que, por primera vez, sistemas automatizados pueden tomar decisiones letales a una velocidad superior a la capacidad de supervisión humana, en un contexto donde las regulaciones internacionales aún son insuficientes.

Razones por la cual debemos de conocer el ranking del IPG y saber la lista de países con mayor seguridad en el mundo

El ranking de los países más seguros del mundo elaborado a partir del Índice de Paz Global (IPG) se ha convertido en una guía de referencia para quienes buscan destinos confiables y tranquilos. La edición más reciente del informe abarca al 99,7% de la población mundial, ofreciendo una visión amplia sobre las condiciones de paz y estabilidad en prácticamente todo el planeta. Para determinar la posición de cada nación, el estudio analiza diversos factores, entre ellos los niveles de seguridad ciudadana y protección social, la intensidad de los conflictos internos y externos, así como el grado de militarización existente. Estos indicadores permiten medir qué tan pacífico es un país y qué tan favorable resulta para residentes y visitantes. Además de servir como herramienta para viajeros, el índice constituye un importante termómetro del panorama global. Sus resultados permiten identificar tendencias, riesgos y avances en materia de paz, proporcionando información valiosa para gobiernos, empresas y organizaciones internacionales interesadas en comprender la evolución de la estabilidad mundial.

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