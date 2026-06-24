Cada vez más personas buscan alternativas de inversión que les permitan hacer crecer su dinero sin asumir riesgos extremos. En ese contexto, conceptos como protección de capital, diversificación patrimonial y acceso a mercados globales han comenzado a ganar relevancia entre quienes desean dejar de ser simples ahorristas para convertirse en inversionistas. Para responder a esta necesidad, Mapfre presentó el nuevo seguro Inversión Inteligente, una solución que combina inversión, protección y cobertura de vida en una sola propuesta.

“Inversión Inteligente nace con la posibilidad de darle a nuestros clientes mayores rendimientos en mercados internacionales con un capital protegido”, explica Carlos Nakandakare, director de la Unidad de Negocio Vida de Mapfre Perú. Según el ejecutivo, la compañía identificó una creciente demanda por productos que permitan acceder a oportunidades de inversión global dentro de un entorno de riesgo controlado.

Carlos Nakandakare, director de la Unidad de Negocio Vida de Mapfre Perú. / Archivo El Comercio

Este interés responde a una realidad cada vez más visible: los ahorristas ya no solo buscan guardar su dinero, sino encontrar mecanismos que les permitan generar valor con él. La mayor educación financiera y el acceso a información especializada han impulsado la búsqueda de alternativas que ofrezcan mejores perspectivas de crecimiento sin comprometer la seguridad del patrimonio.

Sin embargo, dar el paso hacia la inversión sigue siendo un desafío para muchas personas. El temor a perder dinero, la volatilidad de los mercados y la complejidad de algunos instrumentos financieros continúan siendo barreras importantes para quienes recién comienzan a explorar nuevas opciones.

/ Mapfre

¿Por qué muchas personas siguen sin invertir?

Para Andrés Uribe, director adjunto de la Unidad de Negocio Vida de Mapfre Perú, uno de los principales obstáculos es la percepción de riesgo. “Uno de los mayores temores que tienen las personas es el de perder su capital, pues muchas asocian inversión con volatilidad y riesgo”, señala. Por ello, considera que existe una demanda creciente por soluciones que permitan invertir manteniendo un mayor nivel de protección sobre el dinero aportado.

A ello se suma la necesidad de acceder a mercados más amplios sin necesidad de convertirse en expertos financieros. Cada vez más personas buscan alternativas que les permitan diversificar su patrimonio, reducir la concentración de riesgos y participar en oportunidades globales sin gestionar activamente complejas estrategias de inversión.

/ Mapfre

Una alternativa para quienes quieren dar el siguiente paso

Bajo esa premisa nació Inversión Inteligente, el nuevo seguro de vida con componente de inversión presentado por Mapfre. La solución permite acceder al desempeño de uno de los índices bursátiles más representativos del mundo mediante una estructura que protege el capital invertido al vencimiento y ofrece participación en el crecimiento de los mercados internacionales.

Además de incorporar protección patrimonial, el producto incluye cobertura de vida y está orientado a personas que buscan construir patrimonio con una visión de mediano y largo plazo. De esta manera, busca convertirse en una alternativa para quienes desean dar el paso de ahorristas a inversionistas manteniendo un enfoque prudente frente al riesgo.

Si deseas conocer más sobre Inversión Inteligente y descubrir cómo funciona esta propuesta de ahorro e inversión, visita la página oficial de Mapfre y accede a información detallada sobre sus características, beneficios y condiciones.

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