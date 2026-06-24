Mapfre celebró el lanzamiento del nuevo Seguro Inversión Inteligente.
Mapfre celebró el lanzamiento del nuevo Seguro Inversión Inteligente.
/ Archivo El Comercio
Por Content LAB

Cada vez más personas buscan alternativas de inversión que les permitan hacer crecer su dinero sin asumir riesgos extremos. En ese contexto, conceptos como protección de capital, diversificación patrimonial y acceso a mercados globales han comenzado a ganar relevancia entre quienes desean dejar de ser simples ahorristas para convertirse en inversionistas. Para responder a esta necesidad, Mapfre presentó el nuevo seguro Inversión Inteligente, una solución que combina inversión, protección y cobertura de vida en una sola propuesta.

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