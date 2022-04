El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, sufrió un percance durante un viaje al botadero de Haquira, ubicado en el distrito del Colca (Cusco). Según información local, el funcionario tuvo el incidente cuando se encontraba junto a personal de la Municipalidad Provincial del Cusco.

RPP reportó que dicho incidente ocurrió pasado el mediodía de este jueves, 21 de abril. Montoya había viajado para verificar la problemática de la basura que existe en el referido lugar.

En un principio se indicó que a Modesto Montoya se le bajó la presión, sin embargo, el funcionario descartó que se trate de un problema de salud.

“En el lugar no se respira oxígeno, se respira el olor nauseabundo a la basura y gases tóxicos. Obviamente, me afectó y no podía seguir más en el lugar. No hubo ningún tipo de descompensación, yo siempre estoy corriendo”, declaró a la prensa.

Viaje al Cusco

A fin de atender demandas socioambientales de la población cusqueña, el Poder Ejecutivo instaló este jueves una mesa de diálogo con la sociedad civil para buscar soluciones conjuntas a dicha problemática.

La cita contó con la presencia de los ministros del Ambiente, Modesto Montoya; de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Zea; de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich; de Educación, Rosendo Serna; de Cultura, Alejandro Salas; de Salud, Jorge López; y de Energía y Minas, Carlos Palacios.

La reunión se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).