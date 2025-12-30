Choque de trenes en Machu Picchu: Se confirma un fallecido y advierten que no hay acceso vehicular a la zona

Tras el choque de dos trenes en la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu, las autoridades de Cusco confirmaron a la primera víctima mortal, se trata del maquinista de uno de los convoys que colisionaron frontalmente.

La víctima fue identificada como Roberto Cárdenas, quien se hallaba en la parte frontal de una de las locomotoras que chocó a la altura del sector conocido como Pampacahua.

El comercio confirmó que el rescate de los pasajeros que resultaron heridos tras la colisión de dos trenes en la vía férrea a Machu Picchu es complicada, ya que no existe una carretera hasta el lugar del accidente.

Producto del impacto entre las locomotoras de las empresas Perurail e Inka Rail, al menos 20 personas resultaron con lesiones, muchos de ellos turistas.

Según un reporte de la concesionaria de la vía, el hecho ocurrió en la zona de Pampacahua, ubicada aproximadamente en al Kilómetro 97 del tendido férreo, a 15 kilómetros de Qorihuayrachina (Kilómetro 82), donde existe un punto de acceso vehicular.

Es así que las ambulancias y vehículos de rescate que salen de Cusco, tendrían que llegar hasta el Kilómetro 82 y luego avanzar a pie, caso contrario esperar una evacuación vía férrea de un convoy de rescate que saldría de Ollantaytambo.

Choque de trenes

La tarde del último martes, un choque frontal de trenes, dejó como saldo al menos 20 pasajeros heridos, según las primeras informaciones.

El accidente ocurrió a la altura del sector Pampacahua de la vía férrea Cusco - Ollantaytambo - Machu Picchu.

En el lugar dos trenes de las empresas Perurail e Inka Rail, colisionaron por causas que son materia de investigación.

Según los primeros reportes, debido a la gran cantidad de pasajeros que trasladaban los convoys, hay varios heridos que requieren atención. Cabe mencionar que a la zona se accede únicamente a través de la vía férrea.

Mincetur lamenta accidente

A través de un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) lamentó el accidente ocurrido esta tarde en la ruta ferroviaria hacia Machupicchu (Cusco).

“Ante los hechos, se ha activado la Red de Protección al Turista, poniendo en marcha los protocolos de atención y articulando acciones con el Gobierno Regional del Cusco, las Municipalidades de Urubamba, y de Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura y el SERNANP, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los turistas y garantizar una atención oportuna”, indicó