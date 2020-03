Un extranjero procedente de Hong Kong falleció esta madrugada en el interior del hotel " Cusco Jungle", ubicado en la calle Hospital del cercado de Cusco.

Según las primeras investigaciones, la pareja del turista alertó del mal estado de salud de su esposo, sin embargo no obtuvo respuesta inmediata de las autoridades de emergencia. Según relatan, media hora más tarde, personal médico de una clínica particular acudió al hotel, pero el extranjero ya no presentaba signos vitales.

La mañana del viernes, personal de la Dirección de Salud llegó al lugar para aplicar las pruebas de descarte ante un posible caso de coronavirus.

Ambos extranjeros llegaron al Cusco el 13 de febrero para visitar Machu Picchu, y desde el 16 ingresaron al mencionado hotel, en donde permanecieron para acatar el estado de emergencia.

Preliminarmente se conoce que el extranjero murió a causa de un infarto. Alrededor de 14 huéspedes entre nacionales y extranjeros se encuentran el hotel.

La comandante de la comisaría de Cusco, Edith Espejo, informó que se cercó el perímetro del hotel y por seguridad se realizó la desinfección del frontis. Asimismo, instó a la población a no alarmarse, ya que refirió que todo está en investigación.

Por su parte, Diresa informó que dentro de 24 horas se conocerá el resultado de la prueba de descarte que fue llevada al laboratorio bioquímico de Accamana.

En tanto, el gobernador regional, Jean Paul Benavente, informó que el extranjero fallecido no se encuentra en el reporte de casos sospechosos ni confirmados de Covid 19.

Hasta el viernes por la tarde, la Fiscalía no se hizo todavía presente para el levantamiento del cadáver. El encargado del hotel se mostró mortificado ante la ausencia del Ministerio Público.

