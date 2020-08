La mortalidad a causa del coronavirus ha ido en ascenso con el inicio de la cuarentena focalizada . En julio, el promedio diario de muertes por COVID-19 en el país fue de 190, según el Ministerio de Salud ( Minsa ). Esta cifra es la más elevada desde que comenzó la pandemia, incluso por encima del promedio diario oficial de decesos de mayo (111) o junio (173).

Dicho indicador tuvo un marcado repunte en la última semana, y subió a 199 fallecimientos diarios. La cifra más alta se registró el 2 de agosto y alcanzó las 206 muertes, pico similar al observado el 11 de junio.

El lunes, durante su presentación en el Congreso, el entonces primer ministro Pedro Cateriano hizo un llamado de responsabilidad ante lo que denominó un “pequeño rebrote” en los contagios y las muertes por el virus.

Estos resultados ubican al Perú entre las cinco naciones con las mayores tasas de mortalidad en el mundo, con 600 fallecimientos por millón de personas; superando a países como Estados Unidos (469) o Brasil (445).

El impacto mortal de la enfermedad podría ser aún mayor debido al subregistro en las cifras oficiales. El Ejecutivo ya anunció que aún falta determinar la causa de muerte de 27.253 casos adicionales reportados en el Sistema Informático Nacional de Defunciones ( Sinadef ). A mediados de julio, el Minsa incorporó al conteo oficial otros 3.688 fallecimientos de meses anteriores. Anoche, el registro llegó a 20.007.

Las razones

¿Cuáles son los factores que explican este repunte? Leslie Soto, médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia, señaló que el reciente aumento de contagios y decesos está relacionado con el fin de la cuarentena total y su focalización, que entró en vigencia el 1 de julio. Según el especialista, esto generó un relajamiento de las medidas sanitarias.

“En el Perú no hay rebrote porque acá [el coronavirus] no ha desaparecido nunca, simplemente venimos aumentando los casos y no hemos llegado a un pico o meseta que todos esperaban”, explicó Soto.

Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, también relacionó este factor con el incremento diario de los decesos. “A más volumen de pacientes infectados, mayor letalidad. Ese porcentaje que da la sala COVID-19 corresponde a casos confirmados, pero también hay miles que están en calidad de sospechosos”, dijo.

Palacios añadió que está en la agenda de su institución la evaluación del retorno a la cuarentena generalizada, dado que el Gobierno no aplicó de forma adecuada las cuarentenas focalizadas. Sin embargo, hoy el gremio recomienda continuar y reforzar esta estrategia.

“Para agosto, la OMS indica cuarentenas focalizadas. Se debe identificar qué zonas de la ciudad tienen las más altas tasas de contagios, cercarlas, y entrar casa por casa con brigadas para diagnosticar, aislar y asistir a los afectados. En 15 días que hagas esto puedes cortar la transmisibilidad del virus”, concluyó.

En regiones

De acuerdo con las cifras de la sala situacional del Ministerio de Salud, los niveles más altos de mortalidad en las regiones se observan en Lima Provincias (100 fallecidos por 100 mil habitantes) y Lambayeque (96 muertes). A ambas les siguen el Callao (95 fallecidos), Ica (92) y Lima Metropolitana (88).

Ica, Áncash y Madre de Dios son las tres regiones que todavía permanecen en cuarentena y también se encuentran dentro de las 10 con más altas tasas de fallecimientos.





