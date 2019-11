El ex contralor general de la República, Edgar Alarcón Tejada, quien desde hace un mes se desempeñaba como asesor principal del Gobierno Regional de Arequipa , presentó hoy su renuncia al cargo.

Si bien no precisó los motivos reales de su renuncia, indicó que su postulación al Congreso de la República por la región de Arequipa con el partido Unión Por el Perú (UPP) aún se mantiene y espera que sea ratificada en los próximos días.

Alarcón tenía el encargo de destrabar los proyectos que se encuentran paralizados en dicha región, tales como Majes Siguas II, la carretera Arequipa - La Joya, la implementación de equipos en los hospitales, entre otros. Sin embargo, señaló que pudo cumplir con los objetivos trazados.

“No me están dando las condiciones para trabajar. El gobernador [Elmer Cáceres Llica] está rodeado de dos asesores y del gerente general que de alguna manera han impedido mi acercamiento. Quería llevarle la problemática y la corrupción que atraviesa el Gobierno Regional en sus diversas unidades, pero no me dejan. Lamento como se está llevando la gestión”, manifestó Alarcón Tejada.

El ex asesor acusó a Ricardo Sánchez, Edwin Esquivel y Gregorio Palma de obstruir su acercamiento con la autoridad regional. Sostiene que ambos funcionarios tienen intereses propios dentro de la institución y manejan - con personal de confianza - las áreas de Educación, Salud, Transportes obras, logística entre otras. Aseguró que este grupo lo tiene con los ojos vendados a la autoridad regional y ellos son los que toman las decisiones de gobierno y también están llevando adelante sus negocios personales.

Denuncia actos de corrupción

Alarcón manifestó que existe corrupción dentro de la gestión de Elmer Cáceres Llica. En el caso de la Gerencia Regional de Transportes, explicó que los actos de corrupción no solo pertenecen a la gestión anterior, sino que se mantienen en la actualidad y que de esto el actual gerente regional de Transportes, Grover Delgado, tiene conocimiento.

“Los sistemas de control dentro de Transportes no funcionan. Todo el mundo hace y deshace, entra y sale. La corrupción sigue operando. Incluso hay tarifas, si quieres una licencia de conducir está S/ 800.00, si quieres revalidad es S/ 300.00, si quieres pasar tu examen de manejo sin ningún problema debes pagar S/ 500.00 ¿qué estamos haciendo para evitarlo?”, cuestionó Alarcón.

También informó la forma cómo se administra la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y que existe una sobrepoblación de personal en la institución regional. Dijo que todas las irregularidades y presuntos actos de corrupción que encontró en el gobierno regional lo informará a la Contraloría General y está evaluando realizar denuncias en la Fiscalía.

“Si no se toman medidas correctivas y no inicia una limpieza profunda del sistema administrativo, de los cargos de confianza, este tema va acabar mal y la región Arequipa se va perjudicar”, apuntó.

