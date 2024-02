El gobernador regional de Junín, Zózimo Cárdenas, reconoció que no le corresponde a él sino a la presidenta de la República, Dina Boluarte, cursar la invitación a Nicolás Maduro para que participe en las celebraciones por el bicentenario de la Batalla de Junín.

Esto, a pesar de su participación activa en reuniones, la más reciente en enero de este año, con el embajador de Venezuela en el Perú para poder traer al mandatario de dicho país a los eventos que se realizarían en agosto.

“La invitación no me corresponde a mí, le corresponde a la presidenta de la República. Seguramente ella lo hará en su oportunidad, no solo en el caso de Venezuela sino a todos los países que participaron en esta gesta importante”, comentó para Canal N este jueves.

Cárdenas respondió así luego de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, descartando que el Gobierno haya realizado alguna coordinación efectiva para que Maduro visite al Perú, contradiciendo así la publicación del Gobierno Regional de Junín.

“No se ha decidido a quién se va a invitar. Esa es una potestad del Poder Ejecutivo”, aclaró Otárola el miércoles.

Zózimo Cárdenas aseguró que la labor que ha realizado ha sido solo como anfitrión de las celebraciones, por lo que están haciendo un trabajo articulado con el Ejecutivo y la Comisión del Bicentenario del Congreso.

“No se confundan las cosas. No es una reunión ideológica, mucho menos de modelos económicos. Aquí es una gesta muy importante que se logró la libertad del Perú y de toda Latinoamérica”, insistió el gobernador de Junín.

En esa línea, comentó que buscan hacer invitaciones abiertas a Venezuela, Colombia, Ecuador y al resto de países vinculados a la Batalla de Junín.

Cabe recordar que la publicación del Gobierno Regional de Junín se realizó en redes sociales el pasado 24 de enero, detallando el encuentro en Cárdenas y el embajador de Venezuela, Alexander Yáñez Deleuze.