Según denunciaron familiares y compañeros de las víctimas, el hecho se habría originado el último sábado 26 de abril. Los mineros pertenecientes a la empresa contratista R&R, la cual desarrolla trabajos para la minera Poderosa, se encontraban laborando dentro de un socavón cuando de pronto un grupo de hombres armados irrumpieron violentamente en las instalaciones.

Asimismo, se conoció que los secuestradores habrían exigido el pago de S/4 millones de soles a cambio de su liberación.

Audios detallan lo ocurrido

A través de unos audios enviados a los familiares de los mineros secuestrados, un trabajador de la empresa R&R que logró huir del ataque solicitó los puedan ayudar denunciando el hecho ante la Policía Nacional. De igual manera, indicó el alias utilizado por uno de los delincuentes que perpetraron el ataque, así como el lugar exacto donde mantienen cautivos sus compañeros.

“Que nos apoyen denunciando a los responsables, para que la policía pueda ir a rescatarlos a todos. Son Son 13. Los delincuentes que tienen a nuestros muchachos son liderados por un tal ”Cuchillo“. Los tienen en la bocamina de los “Galindo, en el nivel 23, en Pueblo Nuevo. Son delincuentes. Nosotros estamos trabajando por el lado formal, legal“, señaló.

El trabajador precisó que el lugar donde se mantiene a los mineros secuestrados es una mina cercana a la de ellos, donde se encontraban trabajando. Sostuvo que mientras sus compañeros y él trabajan a manera de acopio para Poderosa, los otor son delincuentes que intentan apoderarse de toda la zona.

“Esa una mina cercana a la nuestra, ellos son los vecinos, siempre nos han querido quitar y esta vez se han metido. Son delincuentes. Hagan la denuncia“, refirió.

En tanto, resaltó que la información que viene circulando sobre una exigencia de 4 millones de soles para liberar a los secuestrados es falsa, pues hasta el momento los captores no se han manifestado por ningún medio. “Hasta ahora nadie de ellos da la cara. Nadie llama todavía. Ellos no están prestos a negociar, no quieren”, agregó.

Policía investiga veracidad del secuestro

El general PNP Guillermo Llerena, jefe de la Región Policial La Libertad, comentó este martes que hasta el momento no se tiene ninguna denuncia oficial al respecto, pero que de todas formas ya se encuentra un equipo policial en la zona para verificar la existencia o no de un posible secuestro. En ese sentido, informó que vienen realizando coordinaciones con la empresa minera Poderosa.

“Hay un grupo de trabajo que ha subido a la zona de Pataz. Estamos en coordinación con Poderosa para que nos faciliten algún implemento técnico como drones. De todas maneras ahí esta la División Policial de Pataz y la Dinoes”, detalló.

“Aparte, quiero informar que no tenemos ninguna denuncia al respecto, sin embargo, por información que hemos recibido de diferentes medios estamos yendo a verificar con personal en la zona. Todo está en pleno proceso“, agregó.

Se sabe que la Policía Nacional activó operativos para intervenir en la zona de Pataz, la que se encuentra altamente afectada por conflictos relacionados a la minería ilegal. Mientras tanto, los familiares de los trabajadores esperan que estos sean rescatados a la brevedad.

Una nueva modalidad

Pedro Yaranga, experto en temas de seguridad y minería artesanal, detalló que en el sector de Pueblo Nuevo, donde ha ocurrido este nuevo ataque, abunda el desarrollo de la minería y la existencia de varios socavones. En el caso de Poderosa, precisó que la empresa contrata a terceros (artesanales dentro de la formalidad) para la extracción de minerales en dicho sitio.

Lo que ha pasado es que un grupo de delincuentes armados les ha hecho seguimiento a estos mineros de la empresa R&R y luego los han sorprendido en plena faena de trabajo. Es ahí que los han llevado a una bocamina contigua.

“Esa es la nueva modalidad que utilizan en la zona. Inicialmente eran pues los ‘parqueros’, especialistas en robar minerales a los artesanales y empresas medianas, pero ya no, ahora hablamos netamente de delincuentes. Están cambiando su forma de actuar", precisó Yaranga.

El experto explicó que la mayoría de los actuales delincuentes en Pataz pertenecen a la misma región y no son de nacionalidad extranjera como lo eran inicialmente los ‘parqueros’. Dijo que han aprendido del Tren de Aragua y actúan con la misma ferocidad.

“Todos son delincuentes de la misma región, o sea ya no se trata de una delincuencia transnacional, sino de una delincuencia local. Ellos incluso ya están variando su modus operandi (secuestro)”, indicó.

En tanto, sobre las ganancias de estos grupos criminales, Yaranga comentó que estas provendrían del cobro exigido por la liberación de los secuestrados, que ascienden a montos millonarios. Anteriormente, el principal interés de las bandas criminales en Pataz era el material minero.

“Era raro exigir dinero, lo que querían era material minero. Ahora están cambiando y exigen pues cuatro millones por el rescate, ya no tanto el oro. Igual para ellos es igual, porque robar un material minero equivale mucho dinero, millones. Pero esa es la modalidad ahora, ha mutado un poco”, sostuvo.

Sobre el número de captores, Yaranga no cree que sean muchos. Por lo general, precisó que actúan entre ocho a nueve, todos armados. “Son clanes familiares o clanes de amistad. Esa es la modalidad“, acotó.

Por otro lado, el especialista destacó que los socavones en dicha zona de Pataz son muy arriesgados, lo que dificulta el ingreso de la policía. Cuando sucede esto, desde el interior los delincuentes empiezan a quemar llantas, saturando el oxígeno. Esto puede generar que los efectivos desmayen o incluso mueran.

Violencia en Pataz

Pataz ha sido escenario constante de conflictos y violencia relacionados con la extracción ilegal de oro. La madrugada del 29 de marzo, dos personas perdieron la vida y 10 resultaron heridas tras un ataque contra un vehículo que transportaba agentes de seguridad y mineros de la empresa Poderosa.

El atentado tuvo lugar en las inmediaciones de la quebrada La Ciénaga. Según el comunicado de la empresa, un grupo de mineros ilegales coludidos con elementos criminales emboscó al personal de mineros artesanales con los que Poderosa trabaja, disparando contra ellos mientras se trasladaban a sus campamentos.