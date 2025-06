En el Perú, como todos los años, cada 24 de junio se celebra una de las fechas más importantes en el calendario nacional: el Día del Campesino. Esta efeméride busca reconocer la importante labor que cumplen las mujeres y hombres en el sector agrícola, logrando que la población a nivel nacional cuente con excelentes alimentos sobre su mesa. Sin embargo, en los últimos días, en las redes sociales han surgido diversas dudas sobre si esa fecha será feriado o día no laborable, tanto para el sector público como para el privado. Ante ello, un decreto señaló que una importante región del país se verá beneficiada con un día de descanso, debido a otra importante celebración cívica que tiene raíces en el imperio Inca. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL FERIADO O DÍA NO LABORABLE PARA ESTE 24 DE JUNIO?

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 042‑2025‑PCM, que regula las jornadas no laborables compensables en 2025, el Día del Campesino, que se celebra este martes 24 de junio, no es considerado feriado ni día no laborable en el país. Por lo tanto, tanto los trabajadores del sector público y privado tendrán que asistir a sus centros de labores con total normalidad, sin recibir un descanso extra o remuneración adicional. A pesar de ser establecido una fecha ordinaria, este día es considerada importante para miles de peruanos debido a su valor histórico, cultural y simbólico.

No obstante, el Decreto Ley N°21860, vigente desde 1977, mencionó que la población de Cusco se verá beneficiada con un feriado regional este 24 de junio por la celebración del Inti Raymi o “Fiesta del Sol”. Durante esta fecha, lugares como el Templo de Qorikancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuamán llevan a cabo esta importante festividad, donde predomina las representaciones teatrales con trajes típicos incas, música, bailes y discursos en quechua. Así, también la región fomentará el turismo a través de sus majestuosas tradiciones y destinos.

