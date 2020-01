Esta mañana a las 4:45 a.m, se registró un sismo de magnitud 5,4 en la región Áncash. Según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a 82 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Huarmey y alcanzó 32 kilómetros de profundidad.

Este sismo se sintió en varias partes de Lima y generó zozobra entre la población. Hasta el momento, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) aún no ha reportado daños personales ni materiales a causa del evento sísmico.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el movimiento genere una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Fecha y Hora Local: 15/01/2020 04:45:16

Magnitud: 5.4

Profundidad: 32km

Latitud: -10.39

Longitud: -78.83

Intensidad: III-IV Huarmey

Referencia: 82 km al SO de Huarmey, Huarmey - Ancash

Mapa: https://t.co/GKs2db8ppB — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 15, 2020

Es pertinente recordar las recomendaciones del Indeci a la ciudadanía, es vital enfrentar estos eventos lo más preparados posibles. Una de estos consejos básicos es que todas las casas tengan a la mano una mochila de emergencia y una caja de reserva para cualquier crisis o desastre natural que debamos afrontar.

La mochila debe tener artículos específicos según las necesidades de cada familia. En la siguiente gráfica te detallamos todo lo que debe contar en tu mochila.

Es básico tener en la mochila de emergencia agua y alimentos no perecibles e incluir artículos de primeros auxilios e higiene como gel antibacterial (un frasco), papel higiénico (dos unidades), toallas de mano y cara (cuatro unidades) y paños húmedos.

En caso que haya bebés o adultos mayores en la familia deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche, pañales geriátricos y ropa de cambio.

Además, el IGP difundió información detallada que busca descargar los rumores y dudas sobre los sismos:

► Los sismos no se pueden predecir: La ciencia aun no puede saber cuándo ocurrirá un evento sísmico. Por ello, no propagues estos rumores infórmate y consulta con fuentes oficiales como el IGP.

► Si ocurre un sismo y requieres los detalles, busca la información que brinda el Instituto Geofísico del Perú a través de sus redes sociales o contáctanos.

► No te asustes, analiza la información y consulta a expertos y/o instituciones oficiales.

► Recuerda: ninguna persona, ni institución tiene la capacidad de predecir la fecha y la hora de un próximo sismo.

► Utiliza las redes sociales con responsabilidad.

► Infórmate con datos que provenga de evidencias científicas. Toma tus medidas de prevención.

(Fuente: IGP)

Mantén la calma. El asustarte solo puede paralizarte o hacerte cometer errores.

Aléjate de las ventanas y objetos que pueden caerse.

Si no llegas rápido a la salida, busca un espacio seguro.

No llames por teléfono. La línea estará sobrecargada, así que mejor envía mensajes de texto.

No uses ascensor.

Si vives en edificio, coordina previamente con la administración del edificio para contar con luces de emergencia y extintores operativos.

Verifiquen que los pasadizos de acceso a zonas de escape y que las puertas, que conducen a las escaleras de escape, se puedan abrir hacia afuera y estén libres de obstáculos.

Evacúa con tu mochila de emergencia.

► ¿Qué hacer después del sismo?

Revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego.

Llamar a los números de emergencia como: los bomberos 116, Cruz Roja (01) 2660481 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) 106.

Auxilia a los heridos.

Ten cuidado con las posibles réplicas. Evita estar cerca a casas que han sido afectadas por el sismo.

Si estás cerca al mar, aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto.