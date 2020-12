Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Jorge Vásquez Becerra (Acción Popular) presentó el último lunes el proyecto de ley N°6746/2020-CR, que tenía como objetivo autorizar la reincorporación al servicio activos de “todos” los ex integrantes, entre oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, que fueron separados “inconstitucionalmente”.

Esta iniciativa coincidió con el pase al retiro de 18 generales de la PNP, lo que ha causado una crisis en el Ministerio del Interior, que ha tenido tres ministros desde que inició el gobierno de transición de Francisco Sagasti.

Vásquez Becerra, sin embargo, ha retirado el proyecto- que contaba con la firma del portavoz de la bancada acciopopulista Otto Guibovich-en las últimas horas.

Por medio de una carta, dirigida a la Oficialía Mayor del Congreso, el parlamentario indicó que su iniciativa fue “preparada con mucha anterioridad y esta no responde a la coyuntura generada en el MININTER, sino a la situación de los miles de sub oficiales de la PNP que fueron retirados y no han sido atendidos ni escuchados en sus reclamos”.

Agregó que su proyecto “no pretende polarizar las opiniones ni que contribuya a un innecesario aprovechamiento personal y/o individual o de grupos en su interpretación”. Por ello, pide el retiro de este.

El congresista de Acción Popular planteaba que el Ministerio del Interior forme una comisión especial, que evalúe las solicitudes de reincorporación. Este grupo debía estar integrado por el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, el director de Personal de la PNP, el director de Economía del Mininter, el defensor de la PNP y un representante de la Defensoría del Pueblo.

El proyecto indicaba que no podía aplicar los policías que fueron separados por la comisión de delitos graves, cuyo caso tuviera una sentencia por los delitos de terrorismo, traición a la patria, narcotráfico, corrupción, violación, violencia familiar y por no cumplir con sus obligaciones alimentarias.

Vásquez también proponía que el tiempo en situación de retiro de los oficiales y suboficiales calificados para ser reincorporados será “reconocido como tiempo de servicios reales y efectivos” para efectos pensionarios y de promoción al grado inmediato superior.

Más temprano, la bancada de Acción Popular, a través de un comunicado, había solicitado la reposición de los 18 generales PNP pasado al retiro.