Juan José Canales Durand, actual jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo, adquirió en 2016 una propiedad en Jesús María por un millón 200 mil dólares, equivalente en la época a casi S/4 millones. Sin embargo, según un reportaje de Cuarto Poder, el dinero para esta compra provino del líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña.

De acuerdo con el dominical, Canales y su esposa registraron la propiedad a su nombre. Sin embargo, en 2018, a través de un documento notarial, se reconoció a Acuña como el verdadero propietario. La vivienda, ubicada en el Jr. Gregorio Escobedo 888, en Jesús María, fue adquirida con dinero proporcionado por Acuña.

En una entrevista telefónica con Cuarto Poder, Canales explicó que el dinero utilizado para la compra no fue suyo. “No, no, el dinero de don César Acuña”, afirmó. “Yo he sido abogado y lo compré con un contrato de mandato sin representación”.

En 2016, Canales pagó el millón 200 mil dólares mediante cheques de gerencia. Sin embargo, en 2018 se reconoció oficialmente que Acuña era el propietario real de la propiedad. El acuerdo fue formalizado en una minuta notarial en la que Canales y su esposa declaraban a Acuña como el verdadero comprador.

Ante la pregunta del periodista: “¿Por qué el señor Acuña no lo compró él mismo?”, respondió: “Ah, no sabría decirte.”

Canales luego explicó que los anteriores dueños no querían venderle directamente a César Acuña por su vinculación con APP. Según Canales, “los propietarios no tenían mucho afecto hacia el partido. Entonces no querían vendérselo directamente al señor Acuña y aparte pedían un montón de cosas, el señor Acuña es una persona ocupada, por eso me encargó”.

Cuarto Poder también reportó que, tras la compra de la propiedad, Canales recibió contratos en el Gobierno Regional de La Libertad. En total, Canales obtuvo 240 mil soles en honorarios por su trabajo.

Al cierre del informe, la Defensoría del Pueblo no respondió a las preguntas planteadas sobre la designación de Canales y su relación con Acuña, y tampoco se obtuvo respuesta de César Acuña respecto a la compra de la propiedad.