El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el archivamiento del proceso judicial seguido contra Sabi Saylan Ojalvo y Gideon Weinstein, dos extrabajadores del fallecido Josef Maiman, quienes habían sido sindicados como integrantes de la organización criminal que incluyó al expresidente Alejandro Toledo, por la licitación irregular de la Carretera Interoceánica Tramos 2 y 3.

La decisión fue adoptada a pedido del Ministerio Público que solicitó el sobreseimiento de la acción penal contra ambos, que habían sido procesados como coautores de los delitos contra la administración pública, lavado de activos y delitos atribuidos a los particulares que participaron conjuntamente con los funcionarios de la empresa Odebrecht en presunta colusión en agravio del Estado.

“El representante del Ministerio Público presentó requerimiento mixto, solicitando en uno de sus extremos el sobreseimiento de la acción penal contra los investigados Sabi Saylan Ojalvo y Gideon Weinstein”, explicó el magistrado.

Como se recuerda, ambos ciudadanos extranjeros habían sido comprendidos en el proceso al haber sido sindicados como presuntos partícipes de los actos de corrupción para la licitación de la obra peruana, además fueron señalados como presuntos testaferros de Maiman Rapaport en el ocultamiento de los US35 millones que presuntamente recibió Toledo Manrique de parte de la empresa Odebrecht.

Este 16 de octubre, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional dará inició al juicio oral seguido contra Toledo Manrique y otros, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por el Caso Interoceánica. La fiscalía ha solicitado 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad contra el exmandatario.





“Ordeno el sobreseimiento de la acción penal seguida contra los investigados Sabi Saylan Ojalvo y Gideon Weinstein, como autores y coautores de los delitos contra la administración pública, lavado de activos y delitos atribuidos a los particulares que participaron conjuntamente con los funcionarios de la empresa Odebrecht en delitos de colusión, en agravio del Estado, en consecuencia, se dispone: el archivo definitivo de la causa en contra de dichos investigados.”

Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria nacional.

Los argumentos

Según la imputación específica, se le atribuye a Saylan Ojalvo que, en la época cuando fue funcionario de Josef Arieh Rapaport – Durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique (2001-2006)- habría participado en la concertación de pagos ilícitos que se realizó entre Toledo Manrique como presidente de la República y Jorge Henrique Simoes Barata, representante de la empresa Odebrecht.

Además, haber acudido a Brasil como parte de la comitiva que acompañó a Toledo Manrique cuando se habrían realizado los actos colusorios con representantes de Odebrecht, en el Hotel Marriot de Río de Janeiro.

Además, habría entregado a Barata un sobre con los números de las cuentas de las empresas de Josef Maiman, a fin de que la Caja 2 de Operaciones Estructuradas de Odebrecht transfiriera los activos ilícitos que fueron concertados en Brasil.

A Weinstein también se le imputó haber participado en los presuntos actos de concertación y en la citada reunión en Brasil. Por ello, se indicó en su momento que su contribución fue prioritaria y relevante en la concertación y defraudación patrimonial al Estado.

Sin embargo, según la resolución judicial, Concepción Carhuancho refirió que la fiscalía concluyó que no había encontrado elementos para acusar a Saylan y Weinstein.

El juez detalló que, en abril del 2023, su juzgado había rechazado el pedido del Ministerio Público, declarando infundado el archivamiento requerido y dispuso elevar el caso a una instancia superior fiscal para dilucidar el pedido. Estando a ello, dicha instancia ratificó el requerimiento de sobreseimiento fiscal.

Según Jorge Barata, las empresas que integraron con Odebrecht el consorcio para los tramos 2 y 3 de la Interoceánica sí sabían de las coimas a Alejandro Toledo.





“El Fiscal Superior al ratificar el requerimiento de sobreseimiento, puso de manifiesto que el Ministerio Público como unidad abdicó de su rol persecutor del delito investigado, por ende al no haber acusación debe archivarse el caso”, indicó el juez.

En ese contexto, Concepción Carhuancho reseñó los argumentos mediante los cuales la fiscalía solicitó el archivo. Esto es, debido a que señaló que no se contaba con mayores elementos de prueba, para decir que Saylan y Weistein participaron en el pacto colusorio. Es decir, que hayan contribuido con el autor (Toledo Manrique), ya que es un particular, por lo que su intervención en la relación procesal es en calidad de cómplice; y tampoco se puede decir que sean cómplices del cómplice, en este caso Josef Ariel Maiman Rapaport.

Además, porque si bien viajaron a Brasil, Barata no ubica a Saylan como representante de Toledo Manrique sino que lo representaban Maiman Rapaport y Avi Dan On. Y, Weinstein tampoco podía conocer respecto a los montos de dinero que iban a ser transferidos al ex presidente Toledo Manrique.

“No hay elementos de convicción para sostener a ese mismo nivel a los empleados Josef Maiman (Sabi Saylan y Gdeon Weintein) con Alejandro Toledo y Jorge Barata”, indicó.