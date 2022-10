Unidad de Investigación

Sin tener un cargo oficial en el gobierno de Pedro Castillo, el empresario aeronáutico Óscar Santander Velásquez, quien registra cinco reuniones con el mandatario en Palacio de Gobierno, intervino en el nombramiento de altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante la gestión de Juan Silva.

La economista Fabiola Caballero reveló a El Comercio que, en noviembre del 2021, Santander la citó a su casa de San Isidro para entrevistarla. Posteriormente, a ella le ofrecieron el Viceministerio de Transportes.

Sin embargo, en el puesto solo estuvo tres meses, ya que renunció en febrero de este año ante sus diferencias con la gestión de Silva, actualmente prófugo. En su carta de dimisión, Caballero afirmó que el sector Transportes “no puede estar sujeto al copamiento laboral de ciudadanos que no reúnen los méritos y las capacidades técnicas requeridas”.

“La actual realidad que atraviesa el sector, convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones que requieren comprobadas experiencia y calificación, los cambios permanentes de las dependencias del Viceministerio de Transportes, sin mediar consulta a mi despacho, hacen difícil implementar las políticas sectoriales ajustadas a las normas del Estado que priorizan requisitos técnicos”, señaló Caballero.

Su caso no fue el único en el que Santander intervino.

—En casa—

Caballero conoció a Santander días antes de su nombramiento (9 de noviembre del 2021). “[...] De alguna forma le llegó mi currículo porque yo soy del sector transportes, tengo aproximadamente 20 años. [...] Me dijo que él tenía un poco la misión de convocar a cuadros técnicos y que, si podía, estaba disponible para ser directora ejecutiva de Provías Descentralizado”, señaló. Sin embargo, precisó que, por su perfil técnico y experiencia en el sector, luego le ofrecieron asumir el Viceministerio de Transportes.

La “entrevista” con Santander no se hizo en el MTC, sino en la casa del empresario ubicada en la calle Paul Harris 309, en San Isidro.

“Primero fue en un restaurante y en algún momento, me parece, fue en su casa, sí [fue ahí]”, dijo Caballero.

“Fue una situación por fuera de la institución [que] se me convoca, pero obviamente iba a cumplir, o sea, iba a pasar un filtro en el cual iba a tener una entrevista con Juan Silva. [...] Pero antes de eso fue como una pequeña entrevista en la que Óscar Santander vio mi currículo y me dijo que estaban reclutando gente técnica”.

Caballero precisó que otras personas llegaron a la vivienda de Santander para ser entrevistadas. “Eran las personas que él apostaba para la parte técnica, [...] sí los convocaba a su casa”.

Sobre la función de Santander en el MTC, Caballero señaló que un “símil” sería el de “jefe de gabinete de asesores, que es la persona que recomienda el recurso humano idóneo, te recomienda las políticas públicas”.

Pero Santander no solo habló con Caballero antes de que asumiera como viceministra, sino que le insistió para que dejara el puesto, algo que debió hacer el titular del MTC. “El señor Juan Silva nunca tuvo las agallas de decirme a mí hasta aquí nomás como viceministra de Transportes. [...] Santander me transmite el hecho de que ya no querían estar conmigo, que no se sentían cómodos conmigo”.

—Sugerencias—

Aunque no mencionó la entrevista en su casa de San Isidro, Santander reconoció a El Comercio que Silva le preguntó por Caballero. “Yo mandé a averiguar con alguien para ver si tenía los mismos errores que tuvo este Harold Mora y [Caballero] era una profesional intachable”, afirmó.

Mora es quien asumió el Viceministerio de Comunicaciones en agosto del 2021, cargo en el que solo estuvo dos semanas. Lo dejó tras denunciarse que plagió en su tesis y que presentó un certificado de trabajo falso.

Santander sugirió a Mora como viceministro. “Me parecía un hombre muy preparado”, dijo.

Las consultas que le hacían para cargos públicos, según Santander, eran porque desde el gobierno vieron que “no tienen muchos cuadros”, entonces “sugieren que les proporcione algunos nombres, ya que tengo buenas relaciones, buenos amigos que pudieran ayudarlos a gestionar el gobierno”.

El empresario ha sido mencionado por el colaborador CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 en sus declaraciones a la fiscalía del 11 y 17 de agosto.

En la del 17 de agosto afirmó que Santander y Julio Bravo Sánchez, paisano de Pedro Castillo, eran asesores en la sombra de Silva. “Hay tres obras importantes que se había identificado hasta ese momento, las cuales eran Puente Santa Rosa, Juliaca y una tercera que no me acuerdo su nombre, cuyas obras estaban destinadas a las empresas que recomendaban Julio Bravo y Óscar Santander (asesores en la sombra de Juan Silva)”.

El empresario cusqueño también ha sido relacionado a Castillo. Además de reunirse con él en Palacio para exponerle sobre su megaproyecto financiado con bonos (ver nota vinculada), lo acompañó a su casa de Puña (Chota, Cajamarca), un viaje en el que también participó Fray Vásquez Castillo, el prófugo sobrino del mandatario.

Santander se reúne con congresistas por proyecto con bonos sin valor

El empresario aeronáutico Óscar Santander señaló que insistirá con su megaproyecto de inversiones por US$40 mil millones, el cual, según su versión, se financiará con bonos que ha comprado desde el 2003.

Se refiere a los bonos de la reconstrucción emitidos en 1983 por el fenómeno de El Niño. Si bien el empresario sostiene que los bonos tienen un valor de US$120 mil millones, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha señalado que ya prescribieron y que no tienen valor alguno.

Por ese proyecto, el empresario, cabeza del Grupo Santander, se reunió con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno poco después de que asumiera la presidencia. En total, Santander registra cinco visitas a la casa de gobierno. En uno de estos encuentros, de acuerdo con su versión, es que conoció al ahora exministro del MTC Juan Silva.

El empresario señala que actualmente está reuniéndose con diferentes congresistas. “Socializando mi proyecto, o sea, mostrándolo”, sostuvo.

Indicó que sus asesores le han dicho: “Hay que ver la forma de trabajarlo a través del Congreso”.

Aunque no especificó nombres, el empresario afirmó que se ha reunido con parlamentarios “de diferentes bancadas”.

“Estoy haciendo uno por uno. [...] He hablado con algunos de Fujimori [Fuerza Popular], he hablado con algunos de Renovación [Popular], con Somos [Perú]. Estoy socializando mi convenio y a ver qué forma le damos”, aseveró a El Comercio.

Dio a entender que las conversaciones con los legisladores también se dieron en su casa de San Isidro: “Todos los que han pasado por acá [lo han hecho] para socializar mi proyecto, básicamente congresistas en su mayoría”.

En una carta enviada el 21 de febrero de este año a Óscar Graham, entonces titular del MEF, reiteró su pedido de que reconozcan sus bonos. Además, indicó que sus megainversiones se ejecutarían en sectores como salud, turismo, agricultura; transporte aéreo, terrestre y ferroviario; construcción de aeropuertos, fábricas de derivados de litio, entre otros.