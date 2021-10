Conforme a los criterios de Saber más

El Partido Morado abrirá su padrón para alcanzar el número mínimo de militantes que exige la ley luego de que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara fundada su apelación para recuperar su inscripción.

Así lo adelantó el secretario general de esa agrupación, Rodolfo Pérez, en diálogo con El Comercio.

“Dentro del partido hay que regularizar varios aspectos a nivel legal y abrir el padrón para llegar a más de 25.000 militantes que exige la ley. Ahora oficialmente tenemos 20.000. Luego pensaremos en el proceso de democracia interna, que también es una de las prioridades”, señaló.

El sábado pasado, el JNE revocó la resolución del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), que en setiembre último canceló la inscripción del Partido Morado por no alcanzar el requisito de cinco parlamentarios electos.

La resolución del JNE señaló: “Efectivamente, el Partido Morado no alcanzó al menos cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción; no obstante, sí alcanzó el 5% de los votos válidos a escala nacional en la elección del Congreso. Así las cosas, [...] la consecuencia de cancelación de inscripción como partido político no se materializa”.

Sin Guzmán

El Partido Morado debe elegir a su próximo presidente tras la renuncia de Julio Guzmán a ese cargo.

El excandidato presidencial se encuentra en Estados Unidos por motivos laborales y ya no participa en las reuniones del partido. En los comicios de abril pasado, apenas alcanzó el 2,26% de los votos válidos.

“Este debe ser un proceso de reestructuración y fortalecimiento del partido. [...] Guzmán ha dejado el cargo en los hechos y nos dijo que iba a colaborar formalmente en cualquier aspecto que se requiera para la democracia interna”, señaló Pérez.

La agrupación también debe elegir a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales del 2022.

VIDEO RECOMENDADO:

Socio de financiera vinculada a Cerrón se reúne con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido