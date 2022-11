El general (r) EP Wilson Barrantes reveló que el presidente Castillo lo llamó para que sea nombrado como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y denunció que para que esto se dé, el entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, le pidió 200 mil soles para concretar esa designación.

“No he tenido necesidad de buscar intermediarios porque con él (Pedro Castillo) he venido sugiriendo y planteando cómo se debe manejar el tema de la seguridad y defensa”, indicó en su denuncia a Canal N.

“Me dijo (el presidente) ‘quiero contar con usted para este puesto’ (¿A quien seleccionó el presidente de la república para que se contacte con usted?) al señor Beder Camacho (exsecretario del despacho presidencial) para que yo le entregue mi currículum, nada más (…) “(Luego) viene Bruno Pacheco con Beder Camacho y me dicen ‘general, ya, usted va a ir pero necesito que usted me de S/200 mil mensuales”, añadió.

Por su parte, Beder Camacho, exsubsecretario de Palacio de Gobierno, descartó que esta afirmación sea cierta e indicó que enviará una carta notarial a Barrantes por haber faltado a la verdad.

Wilson Barrantes realiza denuncia a Pedro Castillo

Esta denuncia se produce luego de que el día de ayer, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) calificara como “falsa” la información de presuntos pago que estaría realizando para el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y Richard Rojas, versión que fue difundida por varios medios.

“Es falsa la información vertida por un presunto colaborador eficaz respecto a que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) habría realizado pagos ascendientes a la suma de S/. 40,000 soles bajo la condición de “agente” con el código “Montaña” al señor Vladimir Cerrón o al señor Richard Rojas. Asimismo, bajo ningún concepto han recibido pago alguno”, se lee en el comunicado.

“La DINI es una Institución que vela por los intereses de la nación y la sociedad, teniendo como función proporcionar inteligencia estratégica al Presidente de la República y al Consejo de Ministros para la toma de decisiones a fin de salvaguardar los intereses del Estado”, añadió en otro mensaje.