El congresista Diego Bazán (Avanza País), delegado del informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por presunta traición a la patria, dijo a El Comercio que los argumentos que se exponen en este documento son consistentes y tiene la confianza de que será aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Es un informe consistente. Lo voy a sustentar tal como está”, remarcó .

El informe final que sustentará Bazán fue presentado el 8 de agosto por el congresista Wilson Soto, de Acción Popular. Sin embargo, tras su salida de la Subcomisión, Bazán hizo suyo el referido informe que propone la inhabilitación del jefe de Estado por cinco años para el ejercicio de la función pública.

La denuncia señala que Pedro Castillo habría cometido infracciones a la Constitución y traición a la patria. Esto a raíz de las declaraciones que ofreció en enero de este año a CNN en Español sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar para Bolivia y “consultar” esto a la ciudadanía.

El informe plantea acusar por juicio político al presidente por infracción contra los artículos 32, 54, 110, 118 incisos 1, 2 y 11 de la Constitución. Por ello, se propone imponer la sanción de inhabilitación por cinco años. En tanto, se propone también acusarlo por antejuicio político como “presunto autor del delito de traición a la patria”.

“Yo he revisado todo el informe y lo voy a mencionar. No puedo adelantarme porque soy ponente y me toca votar, entonces no puedo profundizar. Son buenos argumentos [los que están en el informe], existe la propia declaración. No puedo profundizar más porque soy juez y parte. Tengo la confianza de que van a existir los votos”, comentó Bazán este miércoles.

Añadió que se tratará también de una “decisión política, queda en la mayoría de la comisión”.





Agenda

La presidenta de este grupo, Lady Camones, había adelantado a El Comercio que este informe final se sustentará y debatirá este viernes 4 de noviembre. Sin embargo, según Bazán, el tema no ha sido aún agendado para esta sesión.

El pasado 20 de octubre, Bazán envió un oficio a Camones solicitando que se defina el tema en la agenda.

Debido a que el informe final fue entregado por el congresista Wilson Soto el 8 de agosto, los cuestionamientos han recaído en Bazán por las demoras para que sustente este documento en la Subcomisión.

El legislador de Avanza País alega que solo queda pendiente la sustentación del informe, pues los cinco días de plazo que el reglamento del Congreso precisa cuentan para la presentación del informe, dijo Bazán.

“No está en agenda [para este viernes]. Le he pedido a Lady Camones, vía documento y varias veces, que se me permita sustentar. Se ha dicho sobre los cinco días [para presentarlo], que son siempre y cuando no se haya presentado informe final. Pero el congresista Wilson Soto ya entregó el informe final. Lo que se me encomendó fue la sustentación. Estoy a la espera y el reglamento es claro: una vez entregado el informe, queda a criterio de la presidenta de la Mesa Directiva agendar la sustentación del informe””, dijo a este Diario.

Una vez que el informe final sea discutido en la Subcomisión, se necesita de mayoría simple para aprobarlo o que pase al archivo. Luego, en la Comisión Permanente, también se evalúa y vota el informe final. Para ello también se necesita una mayoría simple.