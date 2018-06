Alan García busca cambiar al fiscal que lo investiga

Mientras en las redes sociales el ex presidente Alan García expresaba su disposición para ser investigado, a través de sus abogados y dirigentes apristas presentó tres escritos al Ministerio Público en los que solicita que se excluya al fiscal José Domingo Pérez Gómez de la investigación que se le sigue por los aportes que habría entregado Odebrecht a la campaña del Apra en el 2006.

La semana pasada, Pérez Gómez abrió investigación preliminar a los ex presidentes Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos por los pagos que habría realizado la constructora brasileña a sus campañas electorales.

En uno de los documentos, Genaro Vélez, abogado de García, solicita: “[Que] se excuse y/o excluya [al fiscal Pérez] de seguir conociendo en la investigación preliminar a mi patrocinado Alan García Pérez, por los graves motivos que afectan su imparcialidad”. Fundamenta como razones el no haber permitido que el otro abogado del ex presidente, Erasmo Reyna, participara en los interrogatorios que se hicieron a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata en Brasil, y que les haya formulado “hasta 20 preguntas” sobre su defendido “a pesar de que no formaba parte de dicha investigación”.

En febrero de este año, Barata le dijo al fiscal Pérez Gómez que Odebrecht aportó US$200 mil a la campaña presidencial de García en el 2006 a través de su ex ministro Luis Alva Castro.

-Queja ante Control Interno-

La defensa del ex mandatario también ha presentado una queja ante el fiscal supremo de Control Interno, Víctor Raúl Rodríguez Monteza, en contra de Pérez Gómez. La razón es que el fiscal abrió una investigación preliminar al ex presidente basada en una denuncia que hizo la ciudadana Margot Medina en el 2014. En esa denuncia, Medina señaló que García Pérez se habría apropiado de dos propiedades suyas a través de testaferros. Por este hecho, el abogado señala “que es evidente la animadversión que su persona tiene contra Alan García”.

De otro lado, el congresista Elías Rodríguez Zavaleta y Miguel de los Reyes Rosas, ambos dirigentes del Partido Aprista, así como Erasmo Reyna enviaron un oficio al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el cual piden que se anule la resolución que él emitió dándole facultades al fiscal Pérez para investigar a García y al partido.

Según la solicitud, la investigación sobre los aportes de campaña del 2006 ya estaba en manos de la fiscal Manuela Villar.

Un tercer pedido llegó al Ministerio Público al mediodía de ayer. Esta vez, el personero legal del Partido Aprista, José Pimentel, solicitó al mismo Pérez Gómez que se inhiba del proceso porque ya había una investigación en curso.

Este Diario se comunicó con Erasmo Reyna, quien señaló que “nadie le corre a una investigación”. Además, aseguró que si ya hay una investigación sobre los aportes de campaña, ahí es donde el ex presidente debe declarar. “Si ahí se cita a Alan García, pues tendrá que ir a declarar sin ningún problema. Pero tú no puedes duplicar una investigación. Y tú no puedes tener a un fiscal que investiga a una persona a la que permanente y sistemáticamente ha afectado sus derechos”, indicó.

Fuentes fiscales señalan que el pedido de la defensa de García no tendría sustento debido a que Pérez Gómez ha suscrito un compromiso de inmunidad con las autoridades brasileñas para que solo él pueda utilizar en sus investigaciones lo declarado por Jorge Barata.

Sobre el pedido de los abogados para estar presentes durante el interrogatorio, las fuentes señalaron que en ese momento García no era investigado, no se sabía quién era ‘AG’, ni existía una declaración de Barata sobre él, y que integrar a su abogado era anticipar la respuesta del testigo.