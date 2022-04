El abogado Gregorio Parco presentó un hábeas corpus para solicitar la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori por motivos de salud, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió que el Estado peruano debe abstenerse de hacer efectiva su liberación.

Según Parco, con la no liberación de Fujimori se estaría violando el artículo artículo 33, inciso 20, del Nuevo Código Procesal Constitucional, el cual señala, según dijo, que un hábeas corpus debe proceder ante acciones u omisiones que amenacen o vulneren el derecho del detenido o recluso “a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena”.

Entre los fundamentos del recurso, el abogado recuerda el estado de salud del exmandatario. Por tal motivo, señaló que el cáncer a la lengua, taquicardia, hipertensión y gastritis hemorrágica son algunas de las enfermedades del encarcelado exgobernante.

Esta demanda se encuentra dirigida contra el jefe del INPE, Omar Méndez; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; el presidente de la República, Pedro Castillo; y la titular del Parlamento, María del Carmen Alva.

La tarde del domingo, la excandidata presidencial Keiko Fujimori evitó declarar sobre el nuevo recurso de hábeas corpus presentado a favor de su padre por el abogado Gregorio Parco.

“Hoy he tratado de conversar de esto con mi padre, pero hemos preferido no hacerlo porque primero es su salud, me imagino que en los próximos días el grupo de abogados liderado por César Nakazaki conversará con la familia para ver los siguientes pasos”, indicó Keiko Fujimori, desde los exteriores de la clínica Centenario tras visitar a su progenitor.