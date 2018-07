El Apra cuestiona conformación de la comisión de reforma judicial

El Partido Aprista Peruano (PAP) cuestionó a los miembros que conforman la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia, iniciativa del Poder Ejecutivo en medio de la crisis que alcanza al Poder Judicial y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Este grupo de trabajo está integrado por siete notables ─calificativo utilizado por el presidente de la República, Martín Vizcarra─ y en un plazo de 12 días tiene que presentar un primer informe “con recomendaciones de medidas urgentes y concretas” a tomar tras los últimos acontecimientos.

La conforman, en ese sentido, el ex canciller Allan Wagner, la ex magistrada del Tribunal Constitucional Delia Revoredo, el ex presidente de la Corte Suprema Hugo Sivina, el abogado Samuel Abad, el ex defensor Eduardo Vega; la ex viceministra Ana Revilla y el ex ministro del Interior y ex embajador Walter Albán.

“Ante la propuesta del Poder Ejecutivo de constituir una comisión de llamados ‘notables’ para plantear una reforma en la administración de justicia, [el PAP] expresa su preocupación que esté integrado por un ex ministro y embajador de Ollanta Humala; debiendo descartarse también a los que pudieran haber tenido vínculos con la influencia montesinista”, indica el Partido Aprista sin brindar nombres.

“Esperamos que las propuesta de la comisión sean ajustadas a la Constitución y la ley, y en defensa de la institucionalidad del país”, se añade.

También se sostiene que condenan “los graves hechos contenidos en los audios que son de conocimiento público”, motivo por el que se “exige proceso y sanción a los responsables”, incluso en el Congreso de la República.

En tanto, se indica que el Apra también brindará sus propuestas de reforma del sistema judicial, las mismas que se darán a conocer en los próximos días.

“El Apra anunciará al país sus propuestas para hacer cambios sustanciales en la administración de justicia, para superar la grave crisis moral en que se encuentra”, se puntualiza.