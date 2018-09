Caso Odebrecht: se restablece cooperación con la fiscalía brasileña

Durante más de dos horas, Ricardo Boleira, ex superintendente de Odebrecht en el Perú entre el 2013 y el 2016, declaró ante el fiscal provincial Germán Juárez Atoche sobre la participación que habría tenido en la construcción de la vía Costa Verde –tramo Callao–, por un valor de S/302’755.404 y en la Vía Evitamiento del Cusco, cuyo costo ascendió a S/297’975.952. Los detalles de su testimonio se mantienen en absoluta reserva, según el acuerdo de cooperación firmado entre las fiscalías peruana y brasileña.

Sobre la concesión del proyecto Rutas de Lima que Odebrecht firmó durante la gestión edilicia de Susana Villarán, trascendió que Boleira habría señalado que no tenía conocimiento de alguna irregularidad en la negociación de ese proyecto. El ex ejecutivo habría indicado que, en ese momento, no se encontraba en el Perú. Boleira reemplazó a Jorge Barata cuando los detalles de ese proyecto ya se habían cerrado. “Ha sido una diligencia bastante satisfactoria, porque vamos avanzado en las investigaciones para sacar adelante los casos que se nos han sido asignados”, manifestó el fiscal Juárez en diálogo con El Comercio.

—Testimonio en suspenso—

El interrogatorio a Antonio Carlos Nostre, ex jefe de contratos de Odebrecht en el Perú, programado para ayer por la tarde, no se concretó. Su abogada explicó a la comitiva de fiscales que viajaron hasta Curitiba, Brasil, para interrogarlo, que el mencionado ejecutivo solicitó un plazo de ampliación para recabar mayor información sobre los presuntos sobornos que la empresa habría pagado a los miembros del comité de licitación de la línea 1 del metro de Lima y precisar si otras autoridades peruanas participaron en ese concurso público.

El fiscal Pérez además indagará si Odebrecht tuvo intervención en la emisión del Decreto de Urgencia 032 sobre el metro de Lima, firmado en el 2009. También sobre los pagos de asesorías que hizo Odebrecht a la empresa Westfield Capital de Pedro Pablo Kuczynski, entonces ministro de Toledo.

El fiscal José Domingo Pérez informó que se reprogramó la toma del testimonio de Carlos Nostre Junior para el jueves 4 de octubre a las 9:30 a.m. (hora de Brasil).

En la diligencia también se presentaron el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, José Ramírez, y su procuradora adjunta, Silvana Carrión.