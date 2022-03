Conforme a los criterios de Saber más

El empresario Zamir Villaverde, implicado en presuntos actos irregulares en el gobierno del presidente Pedro Castillo, reconoció que se reunió con el ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, en Palacio de Gobierno.

Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso aseveró que acudió cuatro veces a la sede del Ejecutivo para reunirse con Pacheco, pero que solo una vez fue atendido por el ahora exfuncionario.

“No he ido a visitar al presidente (a Palacio). Mi intención fue sacar cita con el señor Bruno Pacheco, no con el señor presidente porque no era de mi interés”, se excusó.

En esa línea, aseveró que no asistió ni se reunió con Castillo Terrones en la vivienda ubicada en el Pasaje Sarratea (Breña) ni en Palacio de Gobierno.

Al ser consultado por los congresistas, Villaverde dijo que conoció a Pacheco durante la campaña electoral en la Casa del Maestro, lugar donde pudo hablar una sola vez con el entonces candidato presidencial Pedro Castillo.

“No tengo comunicación fluida con el señor Bruno (Pacheco), lo conocí en campaña y de allí lo he llamado, me sacó la cita, no me pudo atender; me atendió una vez”, afirmó.

En su explicación, Villaverde dijo que acudió a la casa del Maestro para buscar a Pedro Castillo y conocer su “política de gobierno”, pues “como cualquier empresario” pensaba que iba a estatizar las empresas.

-Actitud intimidatoria-

Durante la sesión, los integrantes de la Comisión de Fiscalización dejaron registro de la actitud “soberbia” e “intimidatoria” que mostró Zamir Villaverde durante su declaración.

Uno de los que puso en evidencia la situación fue el congresista Alfredo Azurín Loayza (Somos Perú) quien advirtió al presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura, que el empresario respondía de “manera soberbia” a las preguntas que se le formulaban.

“La actitud del señor Villaverde cuando pregunta reiteradamente por el nombre del congresista que hace las preguntas, pese a que usted (señor presidente) los nombra; yo creo que es una actitud intimidatoria, un patrón intimidatorio del señor Villaverde”, cuestionó.

En la misma línea se pronunció la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), quien solicitó que el empresario evite hacer comentarios sobre lo expresado por los congresistas o sus preguntas.

“Que se ciña a las respuestas, que no vaya a comentarios, no le corresponde hacer comentarios sobre las preguntas que hacen los parlamentarios, le invoco que el señor Zamir (Villaverde) se conduzca bien en la Comisión de Fiscalización de Investigación que tiene muchos apremios y que en algún momento, aunque nos corresponde a nosotros, leerse el artículo del reglamento pertinente para estos casos”, señaló.

-Sus empresas y allegados a Castillo-

En otro momento de su declaración, Zamir Villaverde aseguró que el capital con las que fundó sus empresas no fue con dinero sino con “bienes muebles, a través de declaraciones juradas”.

Estas, dijo, pertenecen al rubro jurídico, inmobiliario y que tenía una fundación que se dedica a labores sociales. Según se ha conocido, Villaverde ha sido relacionado a las empresas Vigarza SAC, Mazavig y Multimetal Company, entre otras.

El empresario se negó a responder sobre los propietarios de la empresa Vigarza SAC de la que dijo fue apoderado hasta el 2019 y aseguró que desconocía que Bruno Pacheco había trabajado en dicha empresa.

Sin embargo, según información revelada por El Comercio en noviembre del 2021, los socios y fundadores de la empresa Vigarza son la madre y la hermana del empresario.

Además, afirmó que conocía al sobrino del presidente, Fray Vásquez, porque le alquiló un vehículo hasta en cuatro oportunidades a S/200 por día y que el pago fue en efectivo ya que no sobrepasaba 1UIT.

Según el empresario, conoció a Vásquez Castillo durante la campaña electoral y fue a este a quién también le preguntó sobre la política y la visión que se podría desprender su tío Pedro Castillo de llegar a la presidencia.

Por ello, aseveró, le pidió su teléfono a Fray Vásquez como lo hizo con Bruno Pacheco.

“Yo habré ido unas seis oportunidades y allí conocí a Fray Vásquez, creo que él estaba a cargo de los eventos y allí lo he conocido”, dijo.

Villaverde también negó haber contribuido económicamente con la fiesta que ofreció Bruno Pacheco para su hija en Cieneguilla. No obstante, reconoció que a través de su empresa Mazavig -de la que dijo es el gerente- le alquiló dos camionetas que estuvieron en el local de la fiesta.

Aseguró que las alquiló por S/400 y que fue pagado en efectivo porque no superaba 1UIT.

Respecto a su visita al MTC el 22 de setiembre del 2021, Villaverde aseguró que no se reunió con el exministro Juan Silva; sino con el asesor del ministro “de nombre Anatoly (Bedriñana Cordova)” y que fue a tramitar las licencias para su empresa de transporte de Mazavig.

Finalmente, reconoció que sí conoce desde hace siete años al empresario y exalcalde Raúl Torpoco y que sabe que su esposa es Silvia Barrera.

