CNM: predictamen para reformarlo está listo en el Congreso desde noviembre

Tras la difusión de los audios que implican a tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), son mayores las voces que piden una reforma en la composición del ente encargado de nombrar, sancionar y ratificar a los fiscales y jueces en el país. La reforma depende del actual Congreso, el cual tiene un predictamen de la Comisión de Constitución en espera desde noviembre del año pasado.

Hasta la fecha, suman 14 los proyectos de ley presentados sobre el CNM. Cuatro iniciativas son sobre sanciones, requisitos y atribuciones del consejo. Las diez restantes proponen cambios en la composición y elección de sus miembros.

Sin embargo, la Comisión de Constitución solo alcanzó a estudiar ocho de las iniciativas referidas a la composición de sus miembros. El grupo presidido por la legisladora Úrsula Letona (Fuerza Popular) elaboró un predictamen, de fecha 14 de noviembre del 2017, el cual concluye que la elección de los consejeros sea por voto “universal, secreto y libre” entre los miembros de las entidades representadas. Según dos analistas consultados, esa no es la solución a esta crisis.

Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señaló que la propuesta de Constitución mantiene casi el mismo modelo que se usa actualmente. “Con la votación universal solo se logrará que ganen los colegios profesionales y las universidades con mayor cantidad de gente. El Colegio de Enfermeras tiene más agremiados que el Colegio de Ingenieros, por ejemplo”, indicó a este Diario.

Távara agregó que se necesitan mayores filtros en la elección de los representantes de los colegios profesionales y de las universidades. “De los involucrados en los audios, [Guido] Aguila proviene del Colegio de Abogados; [Julio] Gutiérrez Pebe, de los colegios profesionales; y [Iván] Noguera, de las universidades privadas. No hay los filtros necesarios y la solución no puede ser establecer una mayor cantidad de votos para la selección”, afirmó.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, señaló que se necesita un debate más amplio. “Si no salía este escándalo, el tema de la reforma se mantenía bajo la alfombra”, aseguró. Opinó que no tiene sentido emplear una votación universal para los consejeros cuando este mecanismo ni siquiera se utiliza para altas autoridades.

(Gráfico: El Comercio)

—Autores intelectuales—

“Nuestro predictamen difiere de la propuesta del Ejecutivo, que era más política, y apostamos por una representación más diversa y con voto universal. En ese sentido, el proyecto de [Héctor] Becerril ha sido el que más acogida ha tenido y aleja la elección de los miembros de una decisión política hacia una más técnica”, explicó la legisladora Letona.

El documento de su comisión recoge casi con exactitud el proyecto de su colega de bancada [ver infografía]. Pero la iniciativa de Becerril, a su vez, recoge una propuesta que alcanzó el consejero Guido Aguila –entonces presidente del CNM– al Congreso en setiembre del 2016 en la cual planteaba una votación universal. En mayo del 2017, Aguila envió otro oficio en el que se pronunciaba en contra del proyecto del oficialista Gilbert Violeta.

Unos cuatro meses después, se conoció que la esposa de Becerril ingresó a trabajar como parte del equipo de abogados de la procuraduría pública del CNM. IDL-Reporteros, el mismo medio que acaba de publicar los audios, reveló después una reunión entre Becerril y Aguila en la que se habría buscado favorecer a un candidato a la presidencia del CNM. Ambos negaron esa reunión.

De otro lado, Letona destacó que el predictamen establece que el CNM sancionará a jueces y fiscales en todas las instancias, pues en ciertas etapas se aplicaba el “otorongo no come otorongo”. También dijo que el dictamen no se llegó a aprobar debido a que Javier Velásquez Quesquén pidió citar al recién electo presidente del CNM, Orlando Velásquez, quien no asistió.