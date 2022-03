Conforme a los criterios de Saber más

Mientras todos los legisladores de Perú Libre presentes en el Congreso de la República votaron en contra de admitir la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, el único miembro de la bancada que tuvo una postura distinta fue Alfredo Pariona, representante de Huancavelica, quien votó en abstención.

En diálogo con El Comercio, Pariona Sinche explicó que su postura responde a un reclamo o llamado de atención respecto de la falta de atención a su región. Según dijo, tanto el mandatario como la bancada conocen de su incomodidad.

“Yo obedezco a mi pueblo, a la región de Huancavelica, que en este momento no está siendo atendido […] El 54% que le ha dado [Huancavelica] en primera vuelta [a Pedro Castillo] no está siendo correspondido, atendido por el gobierno y la bancada misma”, expresó el parlamentario.

En esa línea, Pariona dijo que su voto se debe a una apreciación o criterio personal, y consideró que “un voto más o un voto menos no altera el resultado”. Por tanto, acotó que en su momento dará “un voto de convicción” respecto de la decisión final en torno a la vacancia del presidente Castillo, “ya sea a favor o en contra”.

“A mí nadie me ha reclamado, sugerido, me recomienda. Finalmente, es el voto de convicción que tengo. Es verdad que estoy en la bancada, pero eso no significa que estoy sujeto a las decisiones de los voceros o dirigentes de partido”, indicó al ser consultado por este Diario sobre una expresión de su colega Guido Bellido durante el pleno.

Este último exhortó a sus colegas de Perú Libre, según se escuchó en un audio: “Todos en rojo, ah. Los estoy mirando”.

En esa línea, consultado por si es una posibilidad de que vote a favor de la vacancia de Pedro Castillo, Alfredo Pariona respondió: “Si la población me indica, sí”.

Al respecto, comentó que en la semana de representación parlamentaria que viene recogerá sugerencias y propuestas de su región que plasmará en la votación final sobre la vacancia.

Comentó que estaba previsto que el presidente Castillo viaje con él a Huancavelica este fin de semana, pero al momento no ha recibido ninguna comunicación oficial del despacho del mandatario.

“¿Yo que hago con gente que no va a responder a Huancavelica?”, se preguntó, finalmente.

