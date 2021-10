El congresista Diego Bazán (Avanza País) consideró que un cambio de la Constitución Política en un contexto marcado por la recuperación económica afectada por la pandemia del coronavirus, “destruiría a la clase emprendedora”.

Consultado por el discurso de la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, en busca del voto de confianza, el parlamentario remarcó que es “prematuro” aseverar si otorgará o no la investidura.

“He sido muy crítico con esa posición del renovado pacto social, que no sería otra cosa que un cambio de Constitución y creo que, en estos momentos, la crisis económica que atraviesa el país no soportaría este tema. Además, soy consciente que destruiría a la clase emprendedora que defiendo en el Congreso de la República”, sentenció en entrevista con RPP, este domingo 31.

Como es público, el partido Perú Libre viene impulsando la recolección de firmas para activar un referéndum y así convocar a una Asamblea Constituyente que tendrá como objetivo redactar una nueva Carta Magna en reemplazo de la de 1993. Los congresistas oficialistas Guillermo Bermejo y Guido Bellido recorren el país azuzando a la población para unirse a su causa.

No obstante, el 8 de octubre pasado, la primera ministra, Mirtha Vásquez, resaltó, en entrevista con TV Perú, que promover una nueva Constitución “no es una prioridad del Gobierno” de Pedro Castillo.

Permanencia de ministro Luis Barranzuela

Por otro lado, Diego Bazán puntualizó que otro tema que preocupa a su bancada es la permanencia del ministro del interior, Luis Barranzuela. Ante ello, aseguró que espera la “réplica” de Vásquez el próximo jueves 4 de noviembre ante el Pleno del Congreso, fecha donde se definirá el voto de confianza.

“Esperamos que la posición de la señora Mirtha Vásquez cambie. Es muy importante que retire al señor Barranzuela, sería un gesto muy valioso”, acotó el legislador.

“Este tiempo en el que se ha dilatado el voto de confianza tiene que servir de reflexión para ambos lados, no solo para el Ejecutivo; sino también para todos los colegas parlamentarios. Vamos casi 100 días del Gobierno del señor Castillo y no hemos avanzado absolutamente nada y lo digo: tenemos que también hacer nuestro trabajo desde el Congreso de la República”, añadió el representante de La Libertad.

