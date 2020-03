Una vez juramentados e instalados, los nuevos congresistas se alistan para ingresar a trámite sus primeros proyectos de ley. Luis Roel (Acción Popular, Lima), por ejemplo, sorprendió a varios en el hemiciclo con su iniciativa que propone suspender la convocatoria al proceso de elecciones generales 2021 y con ello postergar las elecciones primarias.

El Comercio accedió al borrador del proyecto de Luis Roel que lleva la firma de nueve colegas de su bancada, incluidas las de su vocero Otto Guibovich y la de Manuel Merino, presidente del Congreso. La iniciativa plantea dos puntos: modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones y añadir una tercer disposición complementaria transitoria al mismo cuerpo normativo.

La modificación apunta a corregir un error del Congreso disuelto, donde no consignaron a los electores del extranjero en el padrón de Lima. Para las elecciones extraordinarias del pasado 26 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones decidió no aplicar las normas aprobadas por el periodo anterior, por lo que dicha omisión no surgió efecto. Sin embargo, con miras a los comicios del 2021, este vacío requiere de una corrección normativa. Hasta allí no hay problema con el proyecto de Roel.

La controversia viene en su propuesta de añadir una tercera disposición complementaria transitoria. Su planteamiento busca reducir el plazo de intangibilidad electoral, que a la fecha es de un año. Es decir, para que una modificación electoral entre en vigencia tiene que ser aprobado hasta un año antes de los comicios. Con esto, para que una modificación que apruebe este Congreso entre en vigencia al 2021, requiere ser aprobada antes del 11 de abril. Con tan poco tiempo para trabajar reformas de fondo, el acciopopulista Roel propone reducir el plazo a seis meses.

Seguido a esto, la iniciativa sostiene que “se suspende la convocatoria al proceso de elecciones generales 2021, incluyendo el proceso de elecciones primarias hasta que se agote el plazo de 6 meses dados en la presente disposición. La presente suspensión es de obligatorio cumplimiento para los órganos electorales y demás poderes del Estado”.

Pese a que el documento cuenta con las firmas de sus colegas, el legislador Luis Roel sostuvo a El Comercio que se trata de un “borrador preliminar”. “Ahora, con respecto al proyecto de ley tiene dos objetivos muy importantes y en lógica de lo votado por la ciudadanía en las consultas populares recientes. La primera devolver el voto a los peruanos del extranjero que nunca debió ponerse en peligro y lo segundo darle a este Congreso 6 meses para aprobar las restantes reformas electorales y políticas acorde a las conclusiones de la Comisión [Tuesta]”, explicó el parlamentario a este Diario.

Cuando insistimos en preguntar si se mantendrá la disposición complementaria que propone suspender las elecciones primarias, Roel solo refirió que aún está en debate la redacción final. “En ese sentido solo podría informarle ese aspecto cuando se alcance un consenso sobre su redacción final. Al ser un tema muy importante y sensible, estamos tomando todas las medidas para evitar problemas en la aprobación de las reformas pendientes y faltantes”, dijo.

Inconstitucional

Lo que el congresista Luis Roel parece olvidar es que la convocatoria de elecciones es una. potestad del presidente de la República, Martín Vizcarra. Así lo interpreta Fernando Tuesta, quien presidió la Comisión de Alto Nivel a la que hace referencia Roel, la cual elaboró los proyectos de reforma política que presentó el Poder Ejecutivo en el 2019.

“Quieren que se suspenda la convocatoria a elecciones generales 2021 y las elecciones primarias que es, finalmente, el objetivo de fondo. Luego de las elecciones del 26 de enero, varios partidos mostraron su disconformidad, pese a ser una ley aprobada. Votaron varias bancadas de partidos que hoy, niegan su decisión anterior”, escribió el politólogo en su cuenta de Twitter.

Este Diario también buscó recoger comentarios de Otto Guibovich, vocero de Acción Popular, pero no atendió nuestras llamadas. Otras fuentes de la bancada acciopopulistas explicaron que la iniciativa cuenta con el respaldo pues no trata de usurpar funciones presidenciales, sino que busca “concordar tiempos con la reforma política pendiente”. “No tiene ningún caso alegar el plazo de la Ley Electoral si se convoca a elecciones con las reformas a medias”, señalaron las fuentes consultadas. También refirieron que el proyecto será ingresado formalmente una vez se instale el Congreso tras la elección de la Mesa Directiva, y que cuentan con el apoyo de otras bancadas como la del Partido Morado.

Para Tuesta, esta iniciativa representa “un mal comienzo para un nuevo Congreso”.