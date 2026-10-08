Presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Mesía.
Presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, Carlos Mesía.
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Por Redacción EC

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado convocó para este viernes 9 de octubre a siete ministros de Estado con el objetivo de que sustenten el pedido de facultades legislativas que fue aprobado previamente por el Pleno de la Cámara de Diputados.

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