La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado convocó para este viernes 9 de octubre a siete ministros de Estado con el objetivo de que sustenten el pedido de facultades legislativas que fue aprobado previamente por el Pleno de la Cámara de Diputados.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Mesía realizó la convocatoria a los senadores y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta, así como también a otros seis ministros.

Entre ellos se encuentran el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; al ministro del Interior, César Astudillo; al ministro de Defensa, Rafael Jorge Belaunde; al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli; al ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo; y al ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

La primera sesión no ordinaria de la comisión está programada para las 10:00 a. m. en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo y se desarrollará de manera presencial.

De acuerdo con la agenda, los integrantes del gabinete expondrán sobre la proposición legislativa que plantea delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño.

Según la agenda, Galarreta será el encargado de exponer sobre los alcances generales de la propuesta. Posteriormente, los ministros sustentarán las materias correspondientes a sus respectivos sectores.

Los titulares de Justicia, Interior y Defensa explicarán los aspectos vinculados con seguridad ciudadana, mientras que los ministros de Desarrollo Agrario, Producción y Vivienda abordarán las disposiciones relacionadas con el Fenómeno El Niño y otras materias de competencia sectorial incluidas en la propuesta.

La convocatoria se produce luego de que la Cámara de Diputados aprobara una versión reducida del pedido de facultades presentado inicialmente por el Ejecutivo.