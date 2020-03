La distribución de comisiones ordinarias es una de las primeras negociaciones que debe sortear el Congreso en las primeras semanas después de su instalación. En medio del Estado de Emergencia por el brote del COVID-19 (coronavirus), el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces definieron la repartición de cupos para las presidencias de los grupos y Alianza para el Progreso (APP) resultó como el mejor posicionado.

Se trata de 24 comisiones ordinarias que deben ser distribuidas proporcionalmente entre las nueve bancadas parlamentarias. Por la distribución proporcional, a la bancada de Acción Popular le correspondía cinco presidencias, por lo que se le cedió el grupo especial que hará seguimiento al accionar del gobierno para enfrentar al coronavirus. Además de esta comisión, la fuerza mayoritaria tendrá las presidencias de Economía, Justicia, Vivienda y Transportes.

Como sucedió en el 2016, hay ciertas tradiciones legislativas que se rompen como que las presidencias de Constitución y Presupuesto ya no estarán en manos de la fuerza mayoritaria. Tal como ya se había adelantado, producto de las negociaciones para la conformación de la fórmula de la Mesa Directiva, Alianza para el Progreso logró que se les cediera las presidencias de Constitución y Presupuesto, siendo la segunda fuerza legislativa de este periodo.

En las últimas semanas, la bancada del partido de César Acuña consiguió también la presidencia de Salud, el grupo más codiciado dada la coyuntura del coronavirus.

Fuentes de dicho grupo parlamentario refirieron que su congresista Omar Merino López (Apurímac) sería el propuesto para asumir la presidencia, dado a su profesión de médico con especialidad en “Gestión de los servicios de la salud”. En Constitución se perfila Omar Chehade Moya (Lima); en Presupuesto, Humberto Acuña Peralta (Lambayeque); y en Producción, César Combina Salvatierra (Junín).

Bancada parlamentaria Número de miembros Número de comisiones que presidirán Presidencias de comisiones que les corresponde Acción Popular 25 4 Economía, Justicia, Vivienda, Transportes Alianza para el Progreso 22 4 Constitución, Presupuesto, Salud, Producción Fuerza Popular 15 3 Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Inteligencia Frepap 15 3 Agraria, Trabajo, Cultura Unión por el Perú 13 2 Fiscalización, Energía y Minas Podemos Perú 11 2 Defensa Nacional, Defensa del Consumidor Somos Perú 11 2 Descentralización, Educación Partido Morado 9 2 Mujer, Ciencia y Tecnología Frente Amplio 9 2 Pueblos Andinos, Inclusión Social

Otra bancada que tendrá el manejo de comisiones importantes es Somos Perú, también gracias a las negociaciones realizadas meses atrás para la conformación de la Mesa Directiva. Asumirá la dirección de los grupos de Educación y Descentralización.

Para la presidencia de Educación se vocea a Luis Dioses Guzmán (Piura) y para la de Descentralización, Grimaldo Vásquez Tan (Amazonas).

Frepap presidirá Agraria, el grupo de trabajo de su principal punto de agenda. “Como siempre hemos dicho, con el agro al poder”, explicó la vocera de la bancada, María Céspedes, quien adelantó que ya vienen trabajando iniciativas como el “Frente refugio”.

“Porque nos han llamado los pequeños agricultores para decirnos que no les dejan sacar sus productos y están perdiendo su capital. Yo vivo en el cono norte, la zona de Carabayllo tiene parte agrícola y alguien me decía que tenía lechuga, pero no podía sacarlas al mercado por la emergencia. ¿Con qué dinero va a volver a sembrar? Ellos deberían tener apoyo del gobierno”, explicó la portavoz.

Bancadas se pusieron de acuerdo y aprobaron el cuadro de comisiones

Agenda marcada

Podemos y Unión por el Perú son otros dos grupos parlamentarios que lograron obtener las comisiones que anhelaban desde antes de asumir su mandato.

En el caso de Podemos, tendrán la Comisión de Defensa Nacional que sería presidida por su vocero Daniel Urresti Elera (Lima) dada su experiencia como militar en retiro y exministro del Interior.

Mientras que la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor recaería en José Luna Morales (Lima), quien ya presentó su primera iniciativa de ley, la cual plantea la devolución total de aportes en el sistema privado de pensiones.

Una iniciativa que su padre, el exlegislador y actual presidente de Podemos José Luna Gálvez, había tratado de impulsar sin éxito en anteriores periodos.

Al igual que APP, Podemos negoció estas dos presidencias durante la conformación de la fórmula para la Mesa Directiva. Logró su mayor ambición: la Comisión de Fiscalización. Este grupo de trabajo es el encargado de las grandes investigaciones contra el Poder Ejecutivo y gobiernos a nivel subnacional.

El voceado para presidir este grupo es Edgar Alarcón Tejada (Arequipa), el cuestionado excontralor que fue removido de su cargo, en el 2017, por el Congreso.

Fuerza Popular mantendrá el manejo de cuatro comisiones que tuvo a su mando durante el periodo anterior, entre el que destaca la de Inteligencia.