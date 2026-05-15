José Domingo Pérez, exfiscal y actual abogado de Pedro Castillo mientras permanece preso por la sentencia en su contra por el golpe de Estado, ejerció su defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en una sesión donde hubo varios altercados con los parlamentarios.

El caso por el cual hubo audiencia este viernes 15 de mayo fue por la denuncia 602 por presuntamente haber emitido decretos de urgencia para otorgar bonos supuestamente populistas sin aprobación del Congreso en el 2021, en la que están involucrados Castillo y los exministros Guido Bellido, Mirtha Vásquez y Pedro Francke.

José Domingo Pérez defendió a Pedro Castillo ante la subcomisión, y el expresidente participó virtualmente desde Barbadillo. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

José Domingo Pérez defendió a Pedro Castillo ante la subcomisión, y el expresidente participó virtualmente desde Barbadillo. (Foto: Congreso) / ERNESTO ARIAS

Pérez se presentó como abogado mientras que Castillo Terrones participó virtualmente desde el penal de Barbadillo. En reiteradas ocasiones, el abogado se refirió a su cliente preso por el golpe de Estado del 2022 como el “hijo del pueblo encarcelado”, motivo por el cual Jorge Montoya (Honor y Democracia) le llamó la atención.

Otros incidentes se presentaron cuando el exfiscal comenzó a cuestionar al Congreso en lugar de rechazar las acusaciones contra el exmandatario. “Ustedes como furgón de cola del fujimorismo urdían planes para desestabilizar al país” y “¿Acaso este Congreso de la República no recuerda que mientras ustedes generaban la crisis de gobernabilidad contra el expresidente, Pedro Castillo, el hijo del pueblo se preocupaba por su pueblo y atendía sus necesidades de la pandemia?“.

Estas expresiones fueron motivo de reclamos por los congresistas miembros de la subcomisión, motivo por el cual Montoya volvió a llamar la atención y pedirle que evite este tipo de frases, además de pedirle que baje el tono porque ya estaba usando un micrófono.

Tras estos incidentes, Pérez concluyó diciendo que no existe infracción constitucional y que los decretos de urgencia se emitieron en un contexto de emergencia y que el Congreso no ejerció su rol para derogarlos, y finalmente que no hubo ningún beneficio indebido que justifique la denuncia.

Lady Camones, como presidenta de la subcomisión, concluyó la audiencia y le otorgó a todos los acusados tres días de plazo para que respondan un pliego de preguntas que entregaron los parlamentarios por escrito.