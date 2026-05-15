Resumen

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José Domingo Pérez defendió a Pedro Castillo ante la subcomisión, y el expresidente participó virtualmente desde Barbadillo. (Foto: Congreso)
José Domingo Pérez defendió a Pedro Castillo ante la subcomisión, y el expresidente participó virtualmente desde Barbadillo. (Foto: Congreso)
/ ERNESTO ARIAS
Por Redacción EC

José Domingo Pérez, exfiscal y actual abogado de Pedro Castillo mientras permanece preso por la sentencia en su contra por el golpe de Estado, ejerció su defensa ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en una sesión donde hubo varios altercados con los parlamentarios.

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