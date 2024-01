La salida de Marisol Espinoza de la Dirección General de Administración del Congreso (DGA) pone nuevamente bajo los reflectores a la Mesa Directiva de dicho poder del Estado, que encabeza Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).

LEE TAMBIÉN | Ministro del Interior no pudo precisar ante el Congreso causa legal que motivó el cese de director de la Policía

Espinoza, quien es dirigente de APP, fue designada como jefa de dicha dirección el pasado 27 de julio- cuando inició el mandato de Soto, su correligionario - y permaneció en el cargo durante cinco meses. Fuentes de El Comercio señalaron que su salida se debió a la mala relación y poca comunicación que mantenía con el titular del Poder Legislativo.

Marisol Espinoza es gerente general de APP. (Foto: Andina)

La mañana del lunes 22 de enero, la Mesa Directiva, integrada por Soto, Arturo Alegría (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Rosselli Amuruz (Avanza País), acordaron dar por concluida la designación de Espinoza en la DGA y solicitar una auditoría a su gestión.

Fuentes de la Mesa Directiva señalaron que luego de haber sido informada sobre su cese, Espinoza envió al presidente del Congreso su carta de renuncia la tarde de ese mismo día. Minutos después, a las 5:08 p.m., la exparlamentaria de APP anunció en la red social X que había dimitido “por motivos personales”.

Agradeciendo la confianza brindada , por motivos personales presenté hoy mi renuncia pic.twitter.com/igjFCOzbZ4 — Marisol Espinoza (@MarisolEspinoz_) January 22, 2024

Las fuentes detallaron que “no había mucha química” entre Soto y Espinoza y que “no seguían los mismos ritmos”. El punto de inflexión fue el reportaje presentado el último domingo en “Panorama” sobre la construcción de un almacén del Congreso en Ancón, cuyo costo asciende a casi S/. 3 millones. Remarcaron que se trata de una decisión adoptada por otra Mesa Directiva.

Luego de la decisión de la Mesa Directiva, el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno Flórez, informó - mediante un memorándum dirigido a la DGA - que Carlos País Vera es el nuevo titular de dicha dirección. El documento también detalla los acuerdos que adoptó el lunes la Mesa Directiva.

Consultado por El Comercio, el presidente del Congreso, negó que la salida de Espinoza haya sido motivada por el informe periodístico. Respecto a la auditoría respondió: “Cada salida de funcionarios de confianza implica una revisión general a su gestión y eso lo hace de rutina auditoría interna”.

El lunes, cuando se conoció la salida de Espinoza de la DGA, la tercera vicepresidenta del Legislativo, Rosselli Amuruz, confirmó que la Mesa Directiva decidió realizar la auditoría.

“La renuncia de Marisol ha sido pública. Ella es una excelente profesional, pero es por ello que va a ser evaluada mediante una auditoría, pero no por su gestión en particular, sino que toda institución debe ser transparentada”, declaró.

“Es por ello que se ha decidido, mediante la Mesa Directiva, que se haga una auditoría dado que todo el mundo estaba alerta por el tema del terreno de Ancón. Esto tampoco viene de esta gestión, han sido decisiones pasadas y hay que tomar en cuenta que son importantes los archivos, los documentos que forman parte de los bienes nacionales”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo será la auditoría? En diálogo con este Diario, Luis Rosales, responsable de la Oficina de Auditoría Interna del Congreso, indicó que las “materias a evaluar son múltiples: compras, proyectos de obras, etc.”

De otro lado, el secretario general de APP, Luis Valdez, saludó que se audite la gestión de Espinoza “por un tema de transparencia” y para demostrar que las cosas se han “hecho bien”.

“[En APP] No intervenimos en las decisiones del Parlamento, respetamos la postura del presidente y su Mesa Directiva. Habrán evaluado y tendrán la intención de tener a una persona que se ajuste a sus requerimientos y peticiones o proyectos programados. Los funcionarios de confianza están sujetos a estas condiciones”, agregó.

Este Diario también intentó sin éxito recoger los comentarios de Marisol Espinoza.

¿Cuáles son las funciones de la DGA y cuánto presupuesto maneja?

De acuerdo con el portal del Congreso, la Dirección General de Administración (DGA) es un órgano que depende de la Oficialía Mayor del Congreso y tiene entre como responsabilidades la administración de los recursos físicos, humanos y tecnológicos, los servicios, el control patrimonial, la contabilidad y la ejecución presupuestal del Congreso, así como la organización y el desarrollo de las licitaciones y los concursos públicos de precios y méritos.

En el 2023, el Poder Legislativo tuvo un presupuesto de 928,2 millones de soles.

LEE TAMBIÉN | General PNP Angulo asegura que el Ejecutivo usó la agresión a Boluarte como pretexto para destituirlo

Perspectivas

En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco estimó que se auditarán los contratos firmados por Espinoza. Subrayó que el director de la DGA firma contratos “aprobados por la Mesa Directiva, licitaciones y órdenes de servicio, para contratar personal temporal”.

“[El director de la DGA] es responsable por todo lo que es adquisición de bienes y servicios autorizados por la Mesa Directiva o que, por sus atribuciones, haya podido firmar”, agregó.

En tanto, el especialista en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi calificó de “insólita” la situación de Espinoza. A su criterio, que se haya ordenado una auditoría a la gestión de la exjefa de la DGA, “reflejaría que hay algo irregular”.

“Es insólito que una directora haya presentado una renuncia y la hayan cesado y ordenen una auditoría. Ello reflejaría que hay algo irregular. Este puesto tiene a su cargo el manejo de los casi mil millones de soles del presupuesto”, aseveró.

El especialista en temas parlamentarios hizo hincapié en que Espinoza es comunicadora, abogada y excongresita, mas no administradora de profesión. “No es administradora ni economista. Estuvo allí por ser solamente de confianza de su partido político. No por su formación profesional”, dijo.

Rospigliosi también remarcó que la DGA depende de la Mesa Directiva, por tanto, “ella y la mesa son los responsables de dilapidar los recursos públicos en bonos por doquier, tarjetas navideñas, sobre población laboral innecesaria, compras de bienes y servicios por millones de soles, etc.”