El presidente del Congreso, José Jerí (Somos Perú), anunció que este viernes 1 de agosto se realizará un pleno semipresencial en el cual se debatirá el pedido que hizo Dina Boluarte para viajar rumbo a Japón e Indonesia.

En declaraciones a la prensa este jueves, Jerí aseguró que darán trámite a la solicitud del Gobierno según manda el artículo 35 de la Constitución en el pleno semipresencial donde también se evaluará la conformación de las comisiones.

“Ya dependerá mucho del trabajo del Ejecutivo de convencer a las bancadas, no solo que participen en un pleno semipresencial, sino de darle importancia. Particularmente, yo no puedo estar en contra de las relaciones diplomáticas que son necesarias y que la presidenta o el jefe de Estado las asuma. Pero hay un tema de gestos y detalles. Me hubiera gustado que, antes de enviar tal vez un pedido de viaje, hubiera mandado el proyecto que había anunciado en su discurso presidencial, o por último los dos al mismo tiempo”, manifestó.

La presidenta Dina Boluarte solicitara formalmente al Parlamento autorización para viajar fuera del Perú, rumbo a Japón e Indonesia, entre los días 5 y 12 de agosto.

“Yo hubiera preferido ‘bueno, te permiso permiso pero también te estoy mandado el proyecto de ley que anuncié que iba a enviar’. Hubiera sido distinto y creo que el Parlamento lo hubiera tomado como un gesto importante de que no solamente, porque hay críticas válidas de la población, de que prefiere salir y no prefiere atender algunos temas del país”, comentó Jerí.