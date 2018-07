Un nuevo audio, difundido por IDL-Reporteros y “Cuarto Poder”, da cuenta que el congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) intentó influir en febrero del 2017 para que Julio Gutiérrez Pebe, representante del Colegio de Licenciados en Administración, sea el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

En la grabación, que data de febrero último, se escucha a Guido Aguila y Baltazar Morales, consejeros del CNM, admitir que un año atrás ambos se reunieron con el parlamentario en la casa del primero en Lince, un hecho que IDL-Reporteros dio cuenta en su informe “Conversaciones en Trinidad Morán” en diciembre.

"Usted me invitó a su casa, presidente. Y hablé en su casa con el señor Becerril. Y Becerril postulaba la candidatura de Gutiérrez”, le dijo Morales a Aguila en uno de los audios.

El entonces presidente del CNM reconoció con un “sí” que la cita se había dado.

“Yo le fui sincero [a Héctor Becerril] y le dije que nunca votaría por él [Gutiérrez]”, añadió Morales.

Sin embargo, Aguila le increpa a Morales y le señala que él no le dijo eso al parlamentario. “No, no recuerdo, usted no adelantó ninguna opinión. Dijo: ‘Lo voy a tener en cuenta’”, subrayó.

En otro momento de la conversación, Morales, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema como consejero del CNM, cuestionó a Aguila por haber negado la cita con Héctor Becerril, pese a que esta sí ocurrió.

Durante esta semana, el congresista de Fuerza Popular negó una vez más que esta cita se haya dado.

“Esa reunión nunca existió, no es la primera vez que lo digo, esa reunión fue otra patraña inventada, a mí no me van a amedrentar con hechos que no han existido”, refirió en declaraciones a la prensa.

La relación entre Becerril, Aguila, el CNM y Fuerza Popular ha quedado expuesta en más de una ocasión, aunque recién hoy cobra relevancia.

En octubre del 2017, la esposa de Héctor Becerril, Matilde Morales Llempén, fue contratada por la procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura, como parte del equipo de abogados que defiende a esa a institución.

En el 2011, el actual portavoz alterno de Fuerza Popular tuvo como asesor a Alberto Alva Azula, quien cuatro años después fue consejero de Aguila, cuando este fue presidente del CNM.

Alva Azula también asesoró a la Comisión Lava Jato, cuya titular es la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra, en el 2016.

Incluso, hasta octubre del año pasado, Carlos Aguila, hermano del renunciante consejero, trabajó en el despacho del congresista Glider Ushñahua Huasanga, del partido de Keiko Fujimori.