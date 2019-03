Daniel Salaverry: la aprobación a su gestión cae por primera vez

La aprobación al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, cayó tres puntos respecto al último mes y pasó de 31% a 28%, según la última encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos.

Esta es la primera caída en la popularidad del titular del Parlamento, que desde agosto pasado ha venido incrementándose hasta llegar a su pico más alto en febrero.

Su desaprobación, en tanto, solo se incrementó un punto este mes y llegó a 49%.

Los analistas políticos Pedro Tenorio y Rosa Alayza coinciden en que este freno en la tendencia al alza puede interpretarse, entre otros factores, debido a la poca presencia mediática que ha tenido estas últimas semanas Salaverry, por el receso parlamentario.

“Al no haber algún hecho particular, novedoso, eso no le ha permitido mantener ese ritmo de crecimiento, sino que se ha estacionado”, dijo Tenorio.

Ambos consideraron que el desempeño político que tenga Salaverry en los próximos días será importante para definir si esto se llega a convertir en una tendencia negativa en su popularidad.

“Es muy difícil aventurarse a decir si eso es una caída necesariamente o simplemente es un pequeño hipo”, refirió Alayza.

En tanto, se mantiene el alto rechazo de la población hacia la labor del Congreso: el 72% la desaprueba.

—Lescano y Fuerza Popular—

Por otro lado, de los encuestados informados sobre el caso, el 48% cree que el legislador Yonhy Lescano (Acción Popular) debe ser sancionado “severamente” ante la denuncia por acoso sexual a una periodista.

El 53% de personas encuestadas que respondieron esta opción son mujeres, mientras que 42% son hombres.

El estudio también revela que un 76% no cree que Fuerza Popular cambiará de actitud, tal como lo anunció su vocero, Carlos Tubino.

Los analistas consultados indicaron que esto se debe a que los mensajes de ese tipo –que ya han sido reiterados– no están acompañados de acciones concretas.

“Cuando repites mucho algo y no hay hechos contundentes, no tienes manera de cambiar la imagen de la población”, apuntó Alayza.



