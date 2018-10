Daniel Salaverry exhorta al pleno por caso de César Hinostroza

En medio de las idas y vueltas de su bancada, Fuerza Popular, sobre la acusación contra el suspendido juez César Hinostroza por el delito de organización criminal, Daniel Salaverry decidió ponerse en la otra orilla. El titular del Congreso pidió al pleno reflexionar sobre la decisión de la Comisión Permanente, en la que los votos de su grupo parlamentario impidieron denunciar por ese delito al vocal implicado en el caso de los audios del CNM.

“Hablo de reflexionar, de pensar cuál es la decisión que se tomó, por qué, en base a qué. Y tenemos la oportunidad este jueves, no voy a decir corregir, pero sí tener una posición firme y frontal contra la corrupción, que es lo que quieren todos los peruanos”, expresó Salaverry.

Esta no es la primera vez que, desde que asumió la conducción del Parlamento, Salaverry muestra una postura contraria a la de su bancada. La primera diferencia marcada surgió cuando declaró que “la ley de publicidad estatal no ha traído ningún beneficio”, estableciendo así una postura contraria a su antecesor en el cargo, y también colega de bancada, Luis Galarreta.

El debate sobre las reformas judicial y política propuestas por el Poder Ejecutivo y la posterior cuestión de confianza del Consejo de Ministros generaron nuevas contradicciones.

La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, cuestionó a Salaverry por “ceder” a presiones del Ejecutivo respecto al plazo de aprobación de las reformas, en perjuicio del cronograma de la Comisión de Constitución. Las declaraciones de Salaverry, en contra de la votación de su bancada en el caso de César Hinostroza, constituyen la tercera discrepancia en casi tres meses de gestión.

—Cambio de postura—

Ante el pedido de “reflexión” de Salaverry, las voceras de Fuerza Popular dieron una conferencia de prensa en la que insistieron en criticar el informe del legislador Oracio Pacori (Frente Amplio), pero dejaron abierta la posibilidad de cambiar de postura.

“Exhortamos al congresista Oracio Pacori a cumplir los procedimientos legales establecidos. Esto quiere decir que deberá poner a disposición el informe reservado que recibió del Ministerio Público. No tenemos ningún problema en corregir la decisión tomada si del informe que el señor Pacori nos ha ocultado se desprenden indicios de responsabilidad de los investigados”, aseveró la vocera Úrsula Letona.

El pasado viernes, los 18 miembros de Fuerza Popular presentes en la Comisión Permanente votaron en contra de imputar el delito de pertenencia a una organización criminal a César Hinostroza. Esto pese a que, ocho días antes, el informe final de Pacori en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se aprobó con 13 votos, de los cuales 7 eran de Fuerza Popular.

Este Diario intentó comunicarse con las voceras de Fuerza Popular para conocer por qué su grupo no expresó sus críticas al informe en el debate de la subcomisión, pero no contestaron. Quien dio una explicación fue Rolando Reátegui, presente en ese debate. “Dijimos en el debate que se estaban vulnerando los principios, pero como se vio que todos querían eso, pues votamos por que se vulneren los principios de todos [...] La presión mediática no dejaba pensar a los congresistas”, dijo a este Diario.

Pacori afirmó que Fuerza Popular intenta viciar el proceso seguido al juez César Hinostroza.

Representantes de todas las bancadas, con excepción de Fuerza Popular, se han pronunciado a favor de ampliar la denuncia contra Hinostroza.

-¿Qué puede pasar en el pleno con el informe sobre el juez?-

1. ¿El pleno puede modificar un informe acusatorio?

El ex oficial mayor José Cevasco sostiene que sí se podría, bajo el argumento de que el pleno es el máximo órgano deliberativo. Sin embargo, aclaró que, por tratarse de un proceso donde se exige el debido proceso, se opta por devolver el informe a comisión para su revisión.

2. ¿A qué instancia regresaría el informe acusatorio?

José Elice, director de Reflexión Democrática, explica que se deberá presentar una cuestión previa para que el informe retorne a la Comisión Permanente y esta, a su vez, ordene a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales una nueva revisión de lo objetado en el pleno.

3. ¿Cuánto tiempo tardaría en regresar a la Permanente?

Cevasco indica que, en teoría, debería seguirse el plazo de 30 días establecido en el reglamento. Sin embargo, aclara que el pleno podría poner un plazo perentorio cuando adopte el acuerdo de devolver el caso a la subcomisión, con el fin de agilizar el trámite.